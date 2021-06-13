روّاد «تويتر» يدشنون هشاتاج «#لو_كنت».. وفنانون يشاركون به

دشنَّ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وروّاد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج جديد تحت اسم "#لو_كنت"، ما دفع عدد كبير من مستخدمي العالم الافتراضي للتفاعل معه، سواء كان من خلال موقع تبادل الصور "انستجرام"، أو من خلال موقع "تويتر".

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع الهاشتاج السالف ذكره، وكان أول الفنانين الذي شارك فيه هو الفنان هشام ماجد، مع هاشتاج #لو_كنت من خلال نشره صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق على الصورة قائلًا: "لو كنت ورقة كنت هبقي 100 جنيه".

ونشرت الفنانة أيتن عامر، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور "انستجرام"، صورًا لها، كنوع من أنواع المشاركة في الهاشتاج الجديد، وكتبت عليها: "لو كنت ساعة كنت هابقي ساعة حظ متتعوضش".

وشارك الفنان أكرم حسني أيضًا في الهاشتاج، فنشر صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق على الصورة قائلًا: "لو كنت شكل هندسي..كنت هاميل للانحراف".

وعلق الفنان أحمد فهمي من فريق "واما"، ضمن الفنانين الذين تفاعلوا مع الهاشتا، فنشر له صورة جديدة أثناء قيادته لسيارته وكتب عليها: "لو كنت شركة كنت هاقبل نفسي بس أكون شريكى".

"لو كنت رف مطبخ كنت هبقى عالي فوق"، بهذه الجملة قرر الفنان كريم فهمي التفاعل مع الهاشتاج الجديد عبر صحفته الرسمية على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وشاركت أيضًا الفنانة هيفاء وهبي في هذا الهاشتاج، فكتبت عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل والتدوين المصغر "تويتر"، قائلًة: “ #لو_كنت عين مغمضة .. كنت أبقى برضه شايفه”.

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