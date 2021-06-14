الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أحمد فتحى يكشف كواليس تعاونه مع هانى رمزى فى «أبوالعربى»

أحمد فتحى
أحمد فتحى

أكد الفنان أحمد فتحي، أنه سعيد بالاشتراك في مسرحيه "أبو العربي" الذي يقدم خلالها دورا كوميديا وتعرض على مسرح سينما طيبة بمدينة نصر. 

 

وأضاف "فتحي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن العمل ملئ بالمواقف الكوميدية التي تقدم محتوى درامي شيق ذو قصة جديدة تم صناعتها بشكل كوميدي للغاية، لافتا إلى أن العروض الأولى من العمل لاقت حالة نجاح كبيرة للغاية.

 

وتابع: "العمل أظهر حالة نجومية كبيرة لكل المشاركين فيه، خاصة مع زيادة جرعة الكوميدية خلال أحداثه، وهو الشئ الذي ظهر مع ردود أفعال الجمهور علي العرض خاصه عبر السوشيال ميديا، وأعتقد أن العمل على الرغم من أنه لم يعرض كثيرا قبل توقفه إلا أنه أحدث حالة من النجاح الكبيرة".

 

واستكمل:  "سعيد بالاشتراك مع النجم هاني رمزي الذي يقدم شخصيه أبوالعربي التي قدمها من قبل ولكن بشكل جديد هذه المرة، ليزيد من نجاحها، فهو ممثل كبير ولديه جمهور ذو عقلية كوميدية كبيرة، وأنا سعدت بالتعاون معه في العمل". 

 

وعبر "فتحي" عن سعادته بالعودة مرة أخرى لعرض العمل خلال الأيام القليلة، وذلك بعدما يعود هاني رمزي من أمريكا، حيث من المترقب أن يعاود عرض مسرحيته الجديدة خلال مطلع شهر يوليو، ولفترة طويلة على أن يكون العمل متاح للجمهور قريبا للاستمتاع به ورؤيته بشكل يومي على المسرح العارض له في مدينة نصر، والذي يستوعب كم كبير من الجمهور. 

 

العمل المسرحي "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، وأشعار عادل سلامة، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين، بالإضافة إلى وجود عدد من الاستعراضات التي يقدمها بشكل جديد مخرج العمل. 

هانى رمزى أحمد فتحى فتحي مسرحية أبو العربي مسرح

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