كشف غموض مقتل شاب وإلقاء جثته في النيل بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في كشف لغز العثور على جثة شاب بالرياح التوفيقي بالقناطر الخيرية، وتبين أن شابا ضربه بعصا "شومة"، على رأسه ففقد وعيه وألقى به في الرياح التوفيقي.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ بتغيب شاب من قرية المنيرة دائرة المركز، وجرى العثور على جثته طافية بالرياح التوفيقي، وانتشالها بواسطة فرق الإنقاذ النهري.

وتبين أن الشابين تقدما لخطبة فتاة بقرية المنيرة دائرة المركز، ففضلت أسرة الفتاة المجني عليه "إسلام ع"، 16 عاما، بدلا من المتهم "إ.ي"، 18 عاما، فتحدث المتهم إلى المجني عليه تليفونيا لترك الفتاة إلا أنه رفض ذلك، فقابله وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الخطيب الأول بضرب المجني عليه بعصا "شومة" على رأسه ففقد وعيه في الحال، ثم ألقى المتهم به بالرياح التوفيقي ليلقى مصرعه غرقا.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عليه عقب انتهاء الصفة التشريحية.