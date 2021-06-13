الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«رياضة النواب» تهاجم قرار دمج الأندية الشعبية: مؤامرة على الأندية المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب

هاجم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، قرار دمج الأندية الشعبية، واصفًا القرار بالمؤامرة على الرياضة المصرية وأن القرار صدر لبعض المصالح الشخصية لبعض المسئولين السابقين بوزارة الشباب والرياضة.

أضاف حسين، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضية التي تناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب لدمج بعض الأندية الشعبية أن القرار سبّة في جبين الرياضة المصرية، وهو قرار خاطئ لا بدّ من تصحيحه بسرعة؛ لأنه دمر القاعدة الرياضية المصرية: "صحيح نفسنا تكون الأندية وفقا للمواصفات القياسية في المساحة وغيرها، لكن علي الجميع أن يعي أن تلك الأندية بذات المساحة هى من خرجت وأعدت أبطالا أوليمبيين في الإسكندرية وبورسعيد والمحافظات الأخرى، لذلك هو قرار مشبوه".

مترو الأنفاق الشباب والرياضة محافظة الاسكندرية مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة

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