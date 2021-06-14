الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

البهجة تعم المملكة.. إطلالات اليوم الثاني لزوجات الرؤساء في قمة مجموعة السبع

زوجات الرؤساء في
زوجات الرؤساء في قمة مجموعة السبع

نزل قادة أكبر 7 اقتصادات في العالم إلى منطقة كورنوال الساحلية الهادئة في المملكة المتحدة لحضور قمة مجموعة السبع، التي بدأت يوم الجمعة، وفي اليوم الأول تم الترحيب بالزعماء وشركائهم باستقبال من أفراد العائلة المالكة البريطانية، بما في ذلك الملكة إليزابيث الثانية .

في اليوم الثاني نشر رئيس وزراء بريطانيا تغريدة على تويتر فيها بعض الصور، حيث ارتدت كاري جونسون بدلة زرقاء خلال الجولة التي قاموا بها، وفي فستان طويل مريح بنقشة الزهور، وقامت بإقران الفستان مع حذاء مسطح معدني من تصميم المصممة البريطانية أماندا واكيلي والغريب في الأمر أنها قامت باستئجاره من أجل القمة.

زوجات الرؤساء في قمة مجموعة السبع

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعرف فيها أنها تستأجر ملابس للمناسبات الكبيرة، في مايو أعارتها شركة ثوب الزفاف الأبيض الذي ارتدته في حفل زفافها من جونسون.

 

وارتدت السيدة الأولى جيل بايدن فستانًا أبيض مصنوعًا حسب الطلب مع طبعة فراشة من براندون ماكسويل لهذه المناسبة، ولفت شالًا أزرق ملكيًا حول كتفيها.

زوجات الرؤساء في قمة مجموعة السبع

اختارت بريجيت، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إطلالة أكثر بريقًا لفترة ما بعد الظهر، واختارت فستانًا أسود برقبة وأكمام طويلة من Louis Vuitton، والتي تعتبر الماركة المفضلة لديها.

 

في وقت سابق من اليوم، انضمت السيدات الثلاث أيضًا لزيارة مسرح Minack في الهواء الطلق، حيث التقوا وتحدثوا مع عدد من الفنانين الشباب.

زوجات الرؤساء في قمة مجموعة السبع

في تلك الزيارة، قامت السيدة الأولى بإعادة تدوير فستان من تصميم أوسكار دي لا رنتا، وهو الزي الذي ارتدته أيضًا في نوفمبر الماضي عندما انضمت إلى زوجها على خشبة المسرح في ديلاوير، بينما حافظت زوجة ماكرون على خط الألوان المحايد المفضل لديها، حيث جمعت اختارت الألوان الكريمية لتلك المناسبة.

 

في يوم الجمعة اجتمعت الملكة والأمير تشارلز ودوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج في مشروع إيدن في كورنوول للترحيب بقادة مجموعة السبع في بريطانيا، وومن المتوقع أن تنتهي القمة التي تستمر ثلاثة أيام باتفاق لمشاركة مليار جرعة لقاح حول العالم بحلول نهاية عام 2022.

زوجات الرؤساء في قمة مجموعة السبع
زوجة بوريس جونسون جيل بايدن الرئيس الامريكي زوجة الرئيس الفرنسي فستان بدلة زرقاء

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