«أيامنا أحلى».. نائب محافظ البحيرة تفتتح حملة دعم خدمات تنظيم الأسرة

أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، ضرورة العمل على نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي" خلال الفترة من ١٣- ٢٤ يونيو الجاري والمنفذة على مرحلتين بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة فى جميع أنحاء المحافظة.

وافتتحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لدعم خدمات تنظيم الأسرة، والتي تأتى في إطار مبادرة "أيامنا أحلى" لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، حيث تفقدت العمل بالإدارة الصحية بأبو المطامير، كما تابعت العمل بعيادة تنظيم الأسرة بالوحدة الصحية بكوم الفرج، وافتتحت معرض نوادي المرأة المقام بالوحدة.

كما تفقدت نائب محافظ البحيرة سير عمل الحملة بزيارة العيادة المتنقلة لخدمات تنظيم الأسرة بقرية أبو المطامير بحري.