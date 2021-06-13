الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خنقها بـ«إيشارب».. تجديد حبس قاتل زوجته في 15 مايو

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في مدينة 15 مايو خنقا باستخدام غطاء رأس "إيشارب"، بعد وقوع مشاجرة بينهما حتى لفظت أنفاسها الأخيرة 15 يوما.

كانت النيابة قد أمرت بتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة 15، بلاغًا من نجل صاحب مصنع، بقتل والده البالغ من العمر 58 عامًا، والدته التي تبلغ من العمر 53 عامًا، على إثر مشاجرة بينهما في محل سكنهما، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة 15 مايو، لمحل الواقعة وتبين صحتها.

وألقى القبض على المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

قاضي المعارضات محكمة جنح حلوان تجديد حبس المتهم بقتل زوجته إيشارب وقوع مشاجرة

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