الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء سبيل مقتحمي نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل 3 أشخاص بكفالة 1000 جنيه لكل منهم لاتهامهم بمحاولة اقتحام مقر نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، وطلب تحريات المباحث، وضبط وإحضار المتهم الرئيسي صاحب شركة دعاية وإعلان على ذمة القضية بسبب توصيل كابل كهرباء للإعلان الموجود بأرض نادي الصيادلة المجاور لنادي قضاة مجلس الدولة دون تركيب عداد كهربائي.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول يفيد بورود بلاغ من مسئولي نادي قضاة الإسكندرية بقيام المتهم "مصطفى.ع" صاحب شركة دعاية وإعلان، وآخرين بمحاولة اقتحام مقر نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، بسبب قيام المتهم بتوصيل كبل كهرباء للإعلان الموجود بأرض نادي الصيادلة المجاور لنادي قضاة مجلس الدولة دون تركيب عداد كهربائي.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد لطفى، رئيس مباحث الرمل أول، وتم القبض على 3 بلطجية وتبين هروب صاحب الشركة، وتم عمل محضر رقم 12323 لسنة 2021 جنح الرمل أول وأخطرت النيابة للتحقيقات.

وافتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، مبنى الخدمات بنادي القضاة بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، بحضور المستشار محمد رفعت، عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.

وقال وزير العدل إن مبنى الخدمات يتضمن تقديم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية، وقد أنشئ لتسهيل هذه الخدمات على قضاة الإسكندرية وأسرهم.

وعبر الوزير عن سعادته بتواجده على أرض الإسكندرية، التي شهدت نشأته القضائية، مؤكدا دعمه الكامل لقضاة الإسكندرية، ومرحبا بتلبية جميع خدماتهم بما يخدم القضاة، وشارك في الجولة المستشار حامد عيساوي، رئيس نادي القضاة بالبحيرة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمستشار على مكرم، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

تحقيق النيابة مصطفي قسم شرطة الرمل اقتحام كهربا ضبط مدير الدولة قسم شرطة هروب منة

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