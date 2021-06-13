رواية درويش تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

تشارك رواية درويش للكاتبة هدى أنور بمعرض القاهرة للكتاب 2021 فى دورته ال 52، المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري.

الرواية صادرة عن دار ليان للنشر والتوزيع وتقع فى 220 صفحة من القطع المتوسط والرواية تصور ملحمة إنسانية فى الحب والحرب والسلام حيث بحث الإنسان عن ماهيته الحقيقيه وحيث التضحيات الكبرى لدراويش الوطن الذين يدورون حول أوطانهم فى رقصة بذل للأرواح فداء للأرض وتحقيقا للسلام والاستقرار رحلة إنسانية روحية تأخذ بأبطالها إلى دروب متفرقة وتبقى الحقيقة المطلقة، الروح لا تفارق الروح.

وتأخذك الرواية من زمن إلى آخر، من حى الحسين مروراً بأسوان إلى حى الزمالك ودروب مصر المتشعبة من صحارى ووديان وجبال يجابه أبطال الرواية أهواء أنفسهم ويواجهوا الظروف التى أحاطت بهم فى بحث لا متناهى عن الحقائق المُطلقة وعن دروب الوصول إلى الله من خلال واقع وتاريخ حقيقى لحقب زمنية مختلفة بمصر.

وهدى أنور حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، درست الأدب العربى بكلية الآداب قسم اللغة العربية، خاضت رحلتها مع الكتابة مع انقطاع استمر لمدة أربعة عشر عاماً قبل أن تعود مرة أخرى برواية صوفى تلتها رواية سحر حلال، رحلة دفعتها لإطلاق مبادرتها – المعتكف الكتابى - لدعم المواهب الأدبية عن طريق برنامج متكامل يساعد الكُتاب على وضع أقدامهم على بداية طريق الكتابة من خلال تعلم تقنيات الكتابة وآليات مجابهة التحديات والظروف المختلفة التى تواجه الكتاب وتدفعهم إلى الإنقطاع عن الكتابة والتوقف عن الإبداع، برنامج تخرج منه أكثر من مائتى كاتب وكاتبة وخرجت إصدارات الكثير منهم إلى النور، مبادرة معنية بإثراء وجه الثقافة والأدب فى مصر عن طريق إخراج جيل من الأدباء مؤسس بعناية.