قبل القمة.. بوتين يسخر من اتهامات بايدن له بالقتل

سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من فكرة أنه يمكن اعتباره "قاتلًا"، لكنه أعرب عن استعداده للعمل مع الرئيس بايدن قبل قمة الزعيمين المقرر لها الأربعاء المقبل في جنيف على هامش اجتماعات قمة السبع.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن بوتين وصف نظيره الأمريكي جو بايدن بأنه رجل سياسي محترف ويختلف تمامها عن سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بوتين: "آمل أن تكون هناك بعض المزايا ، وبعض العيوب، لكن لن تكون هناك أي تحركات قائمة على الاندفاع من قبل الرئيس الأمريكي الحالي، كما كان يفعل ترامب".

وفي مارس، سأل جورج ستيفانوبولوس من شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، بايدن: "أنت تعرف فلاديمير بوتين. هل تعتقد أنه قاتل؟ أجاب بايدن: "أنا أفعل".

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" ضحك بوتين عندما سئل عن التوصيف، ثم قال إنه معتاد على مواجهة "الهجمات من جميع الأنواع" وحاول التهرب من انتقاد بايدن، قائلاً إن "الخطاب القاسي" جزء من الثقافة السياسية الأمريكية.

وعندما ذكر مراسل الشبكة الأمريكية كير سيمونز خصومًا معينين لبوتين قُتلوا في السنوات الأخيرة، كان رد الرئيس الروسي أقل تفاؤلاً إلى حد ما.

وقال: "لا أريد أن أكون وقحًا ، لكن هذا يبدو وكأنه نوع من عسر الهضم باستثناء أنه عسر هضم لفظي".

واستبعد الوفيات أنها بسبب أشخاص وأنها وقعت لاسباب طبيعية، حيث قال بوتين "عانوا وماتوا في أوقات مختلفة لأسباب مختلفة، على أيدي أفراد مختلفين ".

قال بايدن إنه يريد استخدام قمة الأربعاء لإبلاغ روسيا بأن هناك عواقب لانتهاك سيادة الديمقراطيات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى.

وتشمل الموضوعات المتوقع طرحها في الاجتماع الهجمات الإلكترونية على أهداف أمريكية ، والحرب الأهلية السورية ، والتدخل في الانتخابات ، والعدوان الروسي على أوكرانيا.