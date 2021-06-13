محاولات بائسة من ترامب للتشويش على نجاحات بايدن في قمة جي 7

لم يدع الرئيس السابق دونالد ترامب أي محيط أو خصلة من الدبلوماسية الدولية وبدأ في قرع طبول الهجمات على الرئيس بايدن، مما أدى إلى إهانة خليفته والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن علاقتهما السياسية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تحدث ترامب عن الزوجين، اللذين التقيا في بريطانيا يوم السبت، بعد أن استمتعا بمباراة على جانب الشاطئ في خليج كابريس وقال ماكرون إنه "من الرائع أن يكون الرئيس الأمريكي جزءًا من النادي ومستعدًا جدًا للتعاون".

وكان هذا أكبر هجوم مباشر له حتى الآن على العلاقات الثنائية والجماعية التي يسعى بايدن إلى إعادة ضبطها خلال رحلة خارجية استمرت ثمانية أيام - ويأتي في أعقاب بيان سابق سخر من بايدن بشأن قمته المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب ترامب: "كان هو والعديد من القادة الآخرين من قبله ، في فرنسا وفي جميع أنحاء أوروبا، يمزقون الولايات المتحدة كما لم يحدث من قبل".

وقال: "لقد عوملنا بشكل غير عادل للغاية بصفقات تجارية مروعة ، ودفعنا جزءًا كبيرًا من دفاعهم، لقد كانوا يستغلون الولايات المتحدة ، وبالتالي ، بالطبع ، يحبون بايدن لأنه سيسمح لهم الآن بالعودة إلى طرقهم القديمة في تمزيق بلادنا".

وتابع: "إذا كنت زعيمًا لهذه الدول، فأنا أيضًا أود أن يكون بايدن أفضل بكثير من الرئيس ترامب '' ، قائلاً إنهم سيحصلون الآن على ثراء فاحش من الولايات المتحدة".

ووفقا للصحيفة البريطانية، فان ترامب كان له مشاكله الخاصة مع ماكرون ، كما رأينا في مصافحة سيئة السمعة التي دامت 29 ثانية خلال رحلة ترامب إلى باريس في عام 2017.

كما يعيد ترامب النظر في مزاعمه بشأن سرقة الانتخابات بينما كان خليفته يجلس مع قادة الحلفاء.

وكانت بداية هجمات ترامب على بايدن قبل انطلاق قمة جي ٧، فبعد استعراضه لرحلة الرئيس الأمريكي، تمنى التوفيق له وسخر منه قائلا "آمل ألا "يغفو" خلال اجتماع قمته الأسبوع المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

يوم السبت ، انتقد ترامب خليفته مرة أخرى - وهذه المرة وصف انتخابات 2020 التي وضعت بايدن في منصبه بأنها "احتيال" و"جريمة".

في بيان مطول، التقط ترامب إعلان المدعي العام ميريك جارلاند بمضاعفة إنفاذ الحقوق المدنية، ثم تحول بسرعة إلى مزاعمه المتكررة بتزوير الانتخابات التي تم استبعادها من المحاكم بالحديث عن التصويت غير القانوني.

وقال ترامب: "سواء كانت آلات التصويت، أو الأشخاص دون السن القانونية، أو الموتى، أو الأجانب غير الشرعيين ، أو إسقاط أوراق الاقتراع ، أو الغش في أوراق الاقتراع ، أو اقتراع الغائبين، أو تسليم مكتب البريد (أو عدم وجوده!) ، أو صناديق الإقفال ، أو الأشخاص الذين يتم الدفع لهم مقابل التصويت ، أو أشياء أخرى ، فإن 2020 الانتخابات الرئاسية ، في رأيي ، هي جريمة القرن".