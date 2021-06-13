الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مكتب باسيل: خبر تحويل أموالا إلى الخارج جرى تجميدها كاذب

جبران باسيل
جبران باسيل

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب اللبناني ​جبران باسيل​، اليوم الأحد، في بيان، أن خبر تحويل باسيل أموالا الى الخارج جرى تجميدها هو خبر كاذب.

وتابع البيان: "نتحدى الجهة التي تقف وراء هذا الخبر الكاذب أن تقدم دليلا واحدا يثبت ما ذهبت اليه، مع إدراكنا الكامل بأن عدم صحة الخبر يكمن تحديدا في ​العقوبات الأمريكية​ المفروضة عليه والتي لم تسفر عن كشف قرش واحد عائد له في الخارج، كذلك لا ننسى ان باسيل هو وحده من بين المسؤولين الذي كشف كل حساباته في الداخل والخارج في خطوة غير مسبوقة لبنانيا. حبذا لو يتم الاقتداء بهذا النهج بدل رمي التهم جزافا للتغطية على فساد من هنا وتحويل ودائع الناس من هناك".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع النشرة نقلا عن مصدر ملطع، بأن النائب ​جبران باسيل​ هرّب أموالا قاربت 55 مليون ​دولار​ إلى الخارج، وقد جمدت.

وأضاف المصدر أن باسيل يتحجج بالمبادرة الفرنسية وهو يعرف تماما ان الفرنسيين يعلمون من يعرقل فعليا مسار ​تأليف الحكومة​ وكيف يستخدم المفاوضات الجارية كمطية شعبوية انتخابية.

جبران باسيل تهريب اموال فرنسا المبادرة الفرنسة تشكيل الحكومة

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