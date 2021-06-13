وزير المالية يرد على انتقادات أحد النواب بشأن الأداء الاقتصادي للحكومة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ليست هى من أعلنت نجاح البرنامج الاقتصادي الذى طبقته، لكن مؤسسات التصنيف والتمويل العالمية هى مَن أكدت أن ما حققته مصر في ظل الظروف الحالية يحسب لها.

وانفعل وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة، على حديث النائب أحمد فرغل، الذى اتهم الحكومة بالفشل فى الإصلاح الاقتصادي:"نحن نضع السياسات والمواطن المصري يكون معنا لنجاح تلك الخطة".

أضاف “أن وزير المالية الفرنسي قال للرئيس السيسي خلال لقائه معه اليوم أحييكم لما حققتموه من إنجاز فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ، فالعديد من دول لم تستطع مجابهته”.

وتساءل وزير المالية: "لما تكون الدولة لا تعاني من نقص فى الأدوية ولا لبن الأطفال هل ذلك إصلاح اقتصادى أم لا؟" وواصل:" لما يكون في نمو بالموجب وكل شئ مستقر هل ذلك فشل اقتصادي أم إصلاح؟ إحنا بنعمل مشاريع فى كل شارع فيكي يا مصر".

أكد معيط "هناك دول لديها قدرات مالية أكبر من مصر وتقطع فيها الكهرباء، لكن مصر وفرت الكهرباء والبوتاجاز بعد أن كانوا بيقفوا طوابير للحصول عليه، لافتًا إلى أن الاستقرار المالي والنقدى الذى تعيش مصر نعمة من الله".

وشدد وزير المالية على أن الرئيس السيسي عندما تقلد الحكم كان عجز الموازنة 13% في الناتج المحلى، والعجز في الموازنة الحالية 6.7% متابعًا:"كنا بنستلف علشان نغطي العجز".