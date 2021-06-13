مصطفى شعبان يخوض تجربة مسلسلات المنصات الإلكترونية

يعكف على التحضيرات اللازمة

يستعد الفنان مصطفى شعبان لخوض تجربة مسلسلات المنصات الإلكترونية من خلال عمل درامي ذات 10 حلقات يعرض له خلال موسم الشتاء المقبل على منصة شاهد الإلكترونية.

ويعقد المنتج صادق الصباح جلسات عمل مكثفة مع مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد موسى للاتفاق على التفاصيل النهاشية للعمل قبل انطلاق تصوره، إضافة إلى الخطوط الدرامية العريضة التس ستدور حولها الأحداث، ولم يتعاقد مصطفى شعبان على بطولة العمل حتى الآن بشكل رسمي.

من المقرر أن تفصح الجهة المنتجة عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبله بعد التعاقد الرسمي والاتفاق على المشاركين في المسلسل بشكل نهائي مع الفنان مصطفى شعبان على أن يبدأ تصويره فور الانتهاء من التجهيزات اللازمة من العمل.

من جهة أخرى يدرس النجم العودة إلى شاشة السينما من جديد بعد فترة غياب طويلة حيث من المتوقع أن يقدم فيلم سينمائي جديد ينتمي إلى اعمال الأكشن.

وشارك مصطفى شعبان في موسم رمضان 2021 بمسلسل ملوك الجدعنة والذي عرض بشكل حصري على قناة mbc، وحقق نجاحا كبيرا من خلال شخصية سفينة التي قدمها لأول مرة في تاريخه الفني.

وشهد مسلسل ملوك الجدعنة الذي شارك في بطولته عمرو سعد، تصاعدا كبيرا في الأحداث منذ انطلاق اولى حلقاته وصولًا للحلقة الأخيرة، والتي شهدت هاية صراعات رجال عصابات المخدرات، كما شهدت نهاية سعيدة بزواج أبطال العمل من الفتيات التي يعشقوهم، كما أن “نجلاء” رانيا يوسف تلد توأم وتطلق عليهما اسم “سفينة وسرية”.

والمسلسل شارك في بطولته رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، ودلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح وتم تصوير أحداث المسلسل الكامل في لبنان.