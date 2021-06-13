نتنياهو: مستمر في الحفاظ على أمن إسرائيل

تحدث بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، رئيس المعارضة الإسرائيلية الحالي، منذ قليل، أمام جلسة الكنيست للتصويت على تنصيب "حكومة تغيير" الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

نتنياهو يتحدث أمام الكنيست خلال تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وأكد نتنياهو عزمه الاستمرار في ضمان أمن إسرائيل، قائلا: "أنوي الاستمرار في إنجاز المهمة العظيمة في حياتي وهي ضمان أمن إسرائيل، فأنا هنا أمثل أكثر من مليون إسرائيلي".

وأوضح نتنياهو أن حكومته حققت لإسرائيل الكثير من الإنجازات غير المسبوقة مثل مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتحول نحو اقتصاد حر.

بينيت يسعى لمزيد من اتفاقيات تطبيع مع الدول العربية

من جانبه، قال نفتالي بينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة إنه سيعمل على إبرام اتفاقات سلام وتطبيع مع المزيد من ا لدول العربية، وتعزيز العلاقات بين الشعوب مثل إسرائيل والإمارات.

وأضاف، خلال كلمته أمام الكنيست، أنه ملتزم بإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس الفلسطينية في غزة، قائلا إنها مهمة مقدسة يجب إنجازها.

بينيت يتحدث عن خطة الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وأكد بينيت أن حكومته ستبدأ عملها بمواجهة المشروع النووي الإيراني وهو التهديد الأكبر لإسرائيل، موضحا أن سيعمل على زيادة قدرة تل أبيب الدفاعية لأن التهديدات الأمنية لم تتوقف.

وأشار إلى أن 15% من القوى العاملة في إسرائيل ستكون في قطاع التكنولوجيا وسينخفض معدل البطالة،

بينيت يوجه حديثه لنتنياهو وزوجته سارة

وقال بينيت، في جلسة التصويت على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الـ 36، إنه رغم عدم اتفاقه مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي وزعيم حزب الليكود، وكذلك زوجته سارة، إلا أن الاثنين ضحوا كثيرًا من أجل إسرائيل.

وتابع: "بنيامين وسارة نتنياهو.. لم نتفق دائما، لكن كلاكما ضحى كثيرا بشكل شخصي لخدمة الإسرائيليين".

تفاصيل جلسة الكنيست لتنصيب حكومة تغيير

ويحضر جلسة التصويت على تنصيب حكومة التغيير الإسرائيلية كل من رءوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي الحالي، وإستر حايوت رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، بينما لم يتم تأكيد حضور نتنياهو، لهذه الفعاليات.

ويلقي رؤساء الائتلاف الحكومي الجديد، وكذلك قادة الاحزاب الإسرائيلية، كلمات أمام الجلسة العامة للكنيست.

وتتكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة من 28 وزيرًا، وستكون أول حكومة تضم عددًا كبيرًا من النساء، مقابل 34 وزيرًا في حكومة نتنياهو، كما أن "حكومة التغيير" تنص على اتفاق تناوب لرئاستها، يكون بينيت هو الأول فيه حتى أغسطس 2023، ويليه لابيد الذي سيكون وزيرًا للخارجية أولًا، وبعدها رئيسًا للوزراء حتى عام 2025.

ويضم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد 25 نائبًا من أحزاب الوسط، و19 نائبًا من تيار اليمين، و13 نائبًا من تيار اليسار، بالإضافة إلى أربعة نواب عرب.

