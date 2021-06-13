الأحد 13 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعلاميون من أجل الحرية تدين اعتداءات الاحتلال بحق تلفزيون فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أدانت مبادرة إعلاميون من أجل الحرية، اليوم الأحد، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجديد منع تلفزيون فلسطين من التغطية الإعلامية في القدس المحتلة.

وأضافت المبادرة في بيان لها، أن هذا الإجراء التعسفي لا يمكن فصله عن المسار الذي يهدف لتكريس أمر واقع في القدس، خاصة أنه يترافق مع سلسلة من إجراءات التضييق على الإعلام وآخرها الاعتداء على مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية .

وأكد البيان أن تقييد إسرائيل لحرية العمل الإعلامي في القدس هو خرق فاضح للقوانين الدولية، داعية الجهات الدولية المعنية إلى تكثيف الضغوط، لإتاحة الفرصة أمام جميع وسائل الإعلام، كي تعمل بحرية في المناطق الفلسطينية المحتلة كافة.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الـ95 للجنة الدائمة للإعلام العربي برئاسة وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية بالسعودية خالد الغامد.

يأتي ذلك في إطار الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب ومكتبه التنفيذي المقررة يومي ‏15 و16 الجاري.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، ومديرة مكتب الوزير رمال عنفوص، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد الأمين العام المساعد، المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد خطابي، أن عقد الاجتماع حضوريا مؤشر إيجابي يدل على مدى الإرادة القوية التي تحدونا جميعا، من أجل انطلاقة جديدة لأنشطة مجلس وزراء الإعلام العرب لصياغة توصيات عملية.

وتابع خطابي “إن هذه الدورة حافلة بالقضايا والمشاريع، مشيدا بالجهود التي بذلت لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية، وتحديث خطة التحرك الإعلامي بالخارج، مشيرًا إلى المساعي الموفقة التي قامت بها بعثات ومكاتب الجامعة العربية بالخارج بتوجيهات من الأمين العام وبتعاون مع مجالس السفراء العرب إثر الاعتداءات التي تعرض لها قطاع غزة والممارسات الإسرائيلية في القدس وانتهاكاتها المستفزة في باحات المسجد الأقصى بالقدس الشريف وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

اعلاميون من اجل الحرية فلسطين تلفزيون فلسطين الإحتلال الإسرائيلي القدس

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