الأحد 13 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون ضعيفة ومنبطحة

نتنياهو
نتنياهو

أعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الحكومة الجديدة في إسرائيل لن تستطيع الوقوف في وجه إيران.

كا وصف نتنياهو، الحكومة الجديدة بأنها ستكون ضعيفة ومنبطحة، وفقا لقناة العربية.

وقال:" الحكومة الجديدة لن تستطيع قيادة إسرائيل ليوم واحد"، مردفا:" قمنا بعمليات جريئة جدا في عمق العدو ووصلت إلى طهران وهناك أشياء تفوق الخيال".

كما أشار زعيم حزب الليكود، إلى أن النظام الأمريكي الجديد بإدراة جو بايدن، طلب أن تكون الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني داخل الغرف، متابعا:" لكننا رفضنا ذلك وقولنا لا".

وكان يائير لابيد، رئيس حزب المستقبل، حصل على تفويض تشكيل الحكومة، لكنه سمح لنفتالي بينيت بتولى منصب رئيس الوزراء فى البداية، على أن يحل محله فى غضون عامين، وفقًا لخططهم.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد، نفتالى بينيت، الشكر لبنيامين نتنياهو على سنوات خدمته، خلال كلمته بجلسة الكنيست للمصادقة على الحكومة الجديدة فى إسرائيل.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، يتمتع الائتلاف الجديد بأغلبية ضئيلة، إذ يضم 61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا بالكنيست، علاوة على أن أعضاء الإئتلاف ينتمون إلى مختلف الأطياف السياسية، ولا يتحالفون عادة مع بعضهم البعض، إلا أن الجميع اتحد على كراهية نتنياهو.

كما تضم الحكومة الجديدة حزبًا عربيًا، فى سابقة تاريخية لم تشهدها الدولة العبرية من قبل، ويتوقع أن يؤدى أعضاء الإئتلاف الجديد اليمين الدستورية، برئاسة السياسى اليمينى المتطرف نفتالى بينيت، وسط انتقادات بسبب حزبه الذى لا يمتلك سوى 7 مقاعد فقط.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه: "بعد حكم متواصل استمر 4456 يومًا، انتهى عهد بنيامين نتنياهو، وسيكون لإسرائيل رئيس وزراء جديد، هو نفتالي بينيت".

وسيصوّت الكنيست، اليوم الأحد 13 يونيو، على الائتلاف الحاكم الجديد، الذي يشترك في زعامه رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت وزعيم المعارضة يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد" الوسطي.

نتنياهو تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة إسرائيل إيران إدارة بايدن

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