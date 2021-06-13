الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» تجرى تجربة إخلاء لمجابهة الأزمات والكوارث

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة

قامت الدكتورة منى الدرس، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمديرية القاهرة التعليمية، بعرض تجربة الإخلاء لمواجهة الأزمات والكوارث بقاعة الاجتماعات بالمديرية على قيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري. 

وكان الغرض من هذه التجربة تفادى حدوث الأزمة مبكراً عن طريق صياغة منظومة تعتمد على المبادأة والابتكار وتدريب العاملين عليها وحشد الطاقات والجهود.

وبدأ العرض بوصف مبنى مديرية التربية والتعليم والمباني الملحقة به المخارج والمداخل للمبنى  ونقطة التجمع المركز الرياضي بالمديرية، كما تم عرض الأسس التي بنيت عليها خطة الإخلاء وقت الأزمات ومنها. 

  1. طبيعة عمل المديرية والمهام التي تؤديها وعدد العاملين و المترددين.
  2. أعداء ونوعية المباني داخل المديرية.
  3. مدى توفير الأطقم المدربة ونظم الإنذار والإطفاء والمكافحة.
  4. مدى توفير مسالك الهروب للمباني التي تتكون أكثر من طابق.
  5. مدى توفير مصادر المياه في حال حدوث حريق.
  6. ثم التنسيق مع الجهات المعاونة والمحافظات الجوار عند الأزمات.

كما تم تقسيم مبنى ديوان مديرية التربية والتعليم إلى ثمان قطاعات طولية كل قطاع له سلم هروب داخلي ومخرج هروب خارحي، وعرض المهام المكلف بها كل رئيس قطاع.

  • الإشراف والسيطرة على توجيه الأشخاص إلى مخرج الهروب المحدد بالخطة ، وذلك بعد تحذيرهم من خطر التدافع، والتأكد التام من عدم وجود أي إصابات تعوق مخرج الهروب في قطاعه.
  • الانضباط والنظام أثناء تنفيذ خطة الإخلاء في قطاعه، والتزام العاملين باتجاهات أسهم الخروج.
  • إعداد تقرير عن كافة الإحداث التي تمت أثناء تنفيذ خطة الإخلاء في قطاعه لتسليمه إلى مركز إدارة الأزمات والكوارث تمهيدا لأعداد التقرير النهائي لعرضه على السيد مدير المديرية.

تم عرض مهام  مديري الإدارات بالديوان أثناء تنفيذ خطة الإخلاء منها:

  1. التنبيه على العاملين بشأن التأكيد من غلق مكاتب الإدارة بعد الإخلاء وتسليم نسخة احتياطية من مفاتيح الإدارة للشئون الإدارية لاستخدامها في حالات الطوارئ.
  2. التأكد من فصل التيار الكهربائي بداخل الإدارة وإيقاف العمل فورا، وعدم استخدام المصاعد الكهربائي.
  3. التعامل بهدوء تام حفاظا عل أمن وسلامة الأفراد والممتلكات ، واصطحابهم إلى نقطة التجمع.
  4. العودة إلى مكاتبهم بعد الانتهاء من الخطة بعد أخذ تمام عليهم ومعرفة من تخلف منهم.

عرض ثوابت خطة الإخلاء منها الآتي: 

  • ارتداد أفراد فريق الطوارئ شارة الفريق لتميزهم عن غيرهم.
  • فتح جميع أبواب الطوارئ المؤدية إلى نقطة التجمع.
  • منع أي موظف من ترك نقطة التجمع المتفق عليها (المركز الرياضي).

وبعد الانتهاء من العرض تم إطلاق صفارة الإنذار وبدأ العاملين بالمديرية النزول من المكاتب بنظام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية تم التوجه والتجمع إلى المركز الرياضي وبدأت قيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتوجيهات و التعليمات حتى نتلاشى الأخطاء في تنفيذ الخطة الرئيسية. 

وفى النهاية وجه مدير المديرية تعليماته بالالتزام بالتباعد للوقاية من انتشار بفيروس كورونا وتجهيز غرفة العزل ومتابعة الحالة الصحية للعاملين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعليق البنرات الإرشادية الخاصة بخطة الإخلاء وقت الأزمات والاستعداد لتنفيذ الخطة الرئيسية. 

جاء ذلك تحت إشراف محمد عطية وكيل أول الوزارة_ مدير المديرية ، وبحضور العميد أحمد عامر.

رئيس لجنة الإخلاء بمكتب المستشار العسكري بمحافظة القاهرة، العقيد محمود وائل بمكتب المستشار العسكري بمحافظة القاهرة، العقيد محمود شبل بمكتب المستشار العسكري، النقيب أحمد عبد الظاهر بمكتب المستشار العسكري، المقدم كريم سمير.

التربية والتعليم تدريب العاملين تعليم القاهرة مديرية التربية والتعليم حالات الطوارئ إدارة الازمات قوات الدفاع مصادر المياه لإجراءات الازمات والكوارث مجابهه الازمات والكوارث

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل 3 قرارات من إدارة تنفيذ الأحكام بجنوب القاهرة بشأن «شقة الزمالك» (صور)

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

«دولا خلاصة مصر يا ولدي».. «الدستور» تحاور بناة طرق «الجمهورية الجديدة»

مصر لـ مجلس الأمن: سد النهضة «كارثي».. وملتزمون بدعم تنمية دول حوض النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة: أعمل على التطبيع مع مزيد من الدول العربية

رئيس حكومة التغيير الإسرائيلية الجديدة: نتنياهو وزوجته سارة ضحيا كثيرا

«أعمال شغب».. طرد أعضاء من الكنيست خلال جلسة تنصيب الحكومة الجديدة (فيديو)