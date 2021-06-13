«تعليم القاهرة» تجرى تجربة إخلاء لمجابهة الأزمات والكوارث

قامت الدكتورة منى الدرس، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمديرية القاهرة التعليمية، بعرض تجربة الإخلاء لمواجهة الأزمات والكوارث بقاعة الاجتماعات بالمديرية على قيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وكان الغرض من هذه التجربة تفادى حدوث الأزمة مبكراً عن طريق صياغة منظومة تعتمد على المبادأة والابتكار وتدريب العاملين عليها وحشد الطاقات والجهود.

وبدأ العرض بوصف مبنى مديرية التربية والتعليم والمباني الملحقة به المخارج والمداخل للمبنى ونقطة التجمع المركز الرياضي بالمديرية، كما تم عرض الأسس التي بنيت عليها خطة الإخلاء وقت الأزمات ومنها.

طبيعة عمل المديرية والمهام التي تؤديها وعدد العاملين و المترددين. أعداء ونوعية المباني داخل المديرية. مدى توفير الأطقم المدربة ونظم الإنذار والإطفاء والمكافحة. مدى توفير مسالك الهروب للمباني التي تتكون أكثر من طابق. مدى توفير مصادر المياه في حال حدوث حريق. ثم التنسيق مع الجهات المعاونة والمحافظات الجوار عند الأزمات.

كما تم تقسيم مبنى ديوان مديرية التربية والتعليم إلى ثمان قطاعات طولية كل قطاع له سلم هروب داخلي ومخرج هروب خارحي، وعرض المهام المكلف بها كل رئيس قطاع.

الإشراف والسيطرة على توجيه الأشخاص إلى مخرج الهروب المحدد بالخطة ، وذلك بعد تحذيرهم من خطر التدافع، والتأكد التام من عدم وجود أي إصابات تعوق مخرج الهروب في قطاعه.

الانضباط والنظام أثناء تنفيذ خطة الإخلاء في قطاعه، والتزام العاملين باتجاهات أسهم الخروج.

إعداد تقرير عن كافة الإحداث التي تمت أثناء تنفيذ خطة الإخلاء في قطاعه لتسليمه إلى مركز إدارة الأزمات والكوارث تمهيدا لأعداد التقرير النهائي لعرضه على السيد مدير المديرية.

تم عرض مهام مديري الإدارات بالديوان أثناء تنفيذ خطة الإخلاء منها:

التنبيه على العاملين بشأن التأكيد من غلق مكاتب الإدارة بعد الإخلاء وتسليم نسخة احتياطية من مفاتيح الإدارة للشئون الإدارية لاستخدامها في حالات الطوارئ. التأكد من فصل التيار الكهربائي بداخل الإدارة وإيقاف العمل فورا، وعدم استخدام المصاعد الكهربائي. التعامل بهدوء تام حفاظا عل أمن وسلامة الأفراد والممتلكات ، واصطحابهم إلى نقطة التجمع. العودة إلى مكاتبهم بعد الانتهاء من الخطة بعد أخذ تمام عليهم ومعرفة من تخلف منهم.

عرض ثوابت خطة الإخلاء منها الآتي:

ارتداد أفراد فريق الطوارئ شارة الفريق لتميزهم عن غيرهم.

فتح جميع أبواب الطوارئ المؤدية إلى نقطة التجمع.

منع أي موظف من ترك نقطة التجمع المتفق عليها (المركز الرياضي).

وبعد الانتهاء من العرض تم إطلاق صفارة الإنذار وبدأ العاملين بالمديرية النزول من المكاتب بنظام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية تم التوجه والتجمع إلى المركز الرياضي وبدأت قيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتوجيهات و التعليمات حتى نتلاشى الأخطاء في تنفيذ الخطة الرئيسية.

وفى النهاية وجه مدير المديرية تعليماته بالالتزام بالتباعد للوقاية من انتشار بفيروس كورونا وتجهيز غرفة العزل ومتابعة الحالة الصحية للعاملين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعليق البنرات الإرشادية الخاصة بخطة الإخلاء وقت الأزمات والاستعداد لتنفيذ الخطة الرئيسية.

جاء ذلك تحت إشراف محمد عطية وكيل أول الوزارة_ مدير المديرية ، وبحضور العميد أحمد عامر.

رئيس لجنة الإخلاء بمكتب المستشار العسكري بمحافظة القاهرة، العقيد محمود وائل بمكتب المستشار العسكري بمحافظة القاهرة، العقيد محمود شبل بمكتب المستشار العسكري، النقيب أحمد عبد الظاهر بمكتب المستشار العسكري، المقدم كريم سمير.