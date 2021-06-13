الهضبة في المملكة: تفاصيل أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بجدة

يستعد عمرو دياب لإحياء حفلاً غنائيًا ضخما يوم 18 يونيو الجاري وذلك على خشبة مسرح سوبر دوم بجدة بالمملكة العربية السعودية.

ونفذت جميع تذاكر الحفل عقب طرحها إلكترونيا بساعات قليلة، حيث طرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 9 فئات تبدأ من 450 ريال سعودي وتصل إلى 2800 ريال سعودي ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء ويستمر الحفل حتى الواحدة بعد منتصف الليل.



شروط حضور حفل عمرو دياب بالسعودية:

يمنع ادخال كاميرات التصوير الفوتغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.

تحتفظ الجهة المنظمة بحق رفض دخول وحق إخراج أي شخص تعتبر سلوكه غير لائق وفقا لتقديرها الخاص.

لا يسمح دخول الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا.

يفضل عدم الحضور لكبار السن (65 سنة) وأكثر ومن لديه أمراض مزمنه، ويمنع حضور الأطفال أقل من ١٢ سنة.

يمنع الدخول من غير الكمامات ولبس الكمامات طول الوقت.

قياس درجة الحرارة عند الدخول والتأكد الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته ۳۸ درجه أو نظهر عليه أعراض.

الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة متر ونص

الالتزام بالمقعد المحدد وعدم التزامك سيتخذ الإجراء المتبع من قبل الشركة المنظمة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم المصافحة غسل وتعقيم اليدين آداب العطاس والحرص على وجود مسافة آمنه في جميع الأوقات.

تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

واختار الهضبة أغاني ألبومه الغنائي الجديد ويقوم حاليًا بتسجيل الأغاني من أجل اختيار الأغاني النهائية وإجراء عمليات المكساج لها خلال الفترة القادمة حيث يسعى لطرح الألبوم الجديد خلال أغسطس أو سبتمبر على أقصى التقديرات، ويفكر الهضبة في طرح أغاني الألبوم على طريقة السينجل على غرار العام الماضي ومن المقرر أن يبدأ الهضبة عمرو دياب الموسم بأغنية سينجل خلال أيام قادمة كنوع من أنواع الترويج للألبوم الجديد.