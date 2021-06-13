الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد خضوعها لعملية جراحية.. 10 معلومات عن الفنانة ميار الببلاوي

الفنانة ميار الببلاوي
الفنانة ميار الببلاوي

تصدرت الفنانة ميار الببلاوي منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومحركات البحث جوجل بعد خضوها لعملية جراحية في الولايات المتحدة.

ونشرت ابنتها صورة بعد خروجها من غرفة العمليات وإجرائها عملية جراحية، وكتبت على الصورة من خلال “فيسبوك”:"الحمد لله ماما طلعت من العملية حالًا وبطمنكوا بجد إنى جنبها، وهى خارجة من عملية دى نعمه شكرًا يارب".

"الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن الفنانة ميار الببلاوي:- 

 

مواليد 24 ديسمبر 1972 - (49 عامًا).

درست ميار الببلاوي في كلية الآداب قسم الدراسات اليونانية.

بدأت أولى مراحل حياتها في الإعلانات.

دخلت إلى عالم الفن عن طريق المسرح.

عملت بشكل مكثف في التليفزيون خاصة المسلسلات العربية.

قررت الفنانة ميار الببلاوي ارتداء الحجاب.

كان لها بعض الأعمال في المسلسلات الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

لها أكثر من 10 أفلام في السينما.

مثلت 4 مسرحيات.

لديها إجمالًا أكثر من 81 عملاً فنيًا.

وسافرت ميار مطلع العام الحالي إلى الولايات المتحدة في رحلة علاج بمدينة دالاس لمتابعة الحالة الصحية مع الطبيب المعالج لها، بعد ظهور آلام في قدمها، وأكد الأطباء أنها بوادر حدوث جلطة أدت إلى دخولها في غيبوبة كاملة.

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ميار الببلاوي الحالة الصحية الجراحية عملية

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