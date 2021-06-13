«العامة للمساحة» تبدأ أعمال الرفع المساحي لمحور شبين الكوم

تواصل الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال الرفع لتنفيذ عدة محاور مرورية كبرى، بالإضافة إلى إنتاج كافة الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة لمختلف الجهات والمؤسسات والوزارات، في إطار تنفيذ خطط التنمية الحالية.

وبدأت الهيئة المصرية العامة للمساحة، اليوم الأحد، أعمال الرفع لتنفيذ عدة محاور مرورية كبرى منها الأعمال الحقلية لتحديد علامات مصرف كفر المصيلحة بمعرفة العاملين بمديرية المساحة بالمنوفية، تمهيدا لبدء أعمال رصف محور شبين الكوم بقويسنا الجديدة، لربط عدة مناطق بمحاور مرورية لتسهيل حركة السيارات والمواطنين بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه.

وتقوم هيئة المساحة باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط والعمل المساحي بتنفيذ كافة إجراءات الرفع المساحي للمشروع، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف لإنشاء المحور الموازي لطريق شبين الكوم قويسنا، بطول إجمالي أربعة كيلو متر، في إطار تطوير البنية التحتية للدولة.

من جانبه أكد المهندس على منوفي رئيس هيئة المساحة، إنه يتم استخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب باستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الاستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات بمختلف المحافظات، وذلك لتقديم الدعم ومساعدة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل المختلفة.

كما تقوم هيئة المساحة بعمل مراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط، ومواصفات أعمال الرفع المساحي للمشروعات وحصر الملاك الظاهرين لبيان مسألة التعويضات.

يذكر أن وزير الموارد المائية والري أصدر قرارا برقم 6092 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المساحة وعضوية المتخصصين من ممثلي هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية إضافة إلي بعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في المجال المساحي بشأن تنفيذ الأعمال المساحية المدنية والإشراف عليها.