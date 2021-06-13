جمال عيد تحت مقصلة السوشيال ميديا: «يوم الحساب قريب»

والشعب فاكر تهديدك أمنه واستقراره

هاجم رواد السوشيال ميديا جمال عيد ، سمسار حقوق الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، واصفين إياه بالخائن العميل الذي يسعى لإثارة الفوضى وإحباط جميع الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية لصالح شعبها ليلقى رضاء جماعة الإخوان الإرهابية التي تنفق عليه.

وقال المهاجمون موجهين سؤالًا لـ جمال عيد حول تعقيبه المشبوه على قيام الأمن بدوره في حماية مصر وشعبها قال المهاجمون" هو أصحابك لما قالولك .. مكانوش يعرفوا في إيه؟وأنت بتقبض ثمن الخيانة بالدولار يا عميل يا خائن مش عارف في إيه؟

وتابع المهاجمون :" الخونة فقط أمثالك يسعون دائما لإسقاط المؤسسة الأمنية إنت عايز البلد ما يبقاش فيها أمن علشان الفوضى هي اللي بتزود رصيدك الحرام في البنوك؟

واستطردوا:" أليس عندك حمرة الخجل؟ هل المبالغ التي تتقاضاها من الجماعة الإرهابية وأعوانهم سبب كافي لتطاولك على مؤسسات الدولة وتوجيهك دعوات الضلال لنشر الخراب والفوضى؟

ووجه المهاجمون رسالة تحذير للمدعو جمال عيد وباقي عملاء الطابور الخامس المتعاون معهم قالوا فيها:" احذر أيها العميل الخائن.. سيأتي يوم الحساب قريباً ولن ينسى الشعب المصري متاجرتك بأمنه واستقراره،

ومن المعروف أن جمال عيد تجاوز دورالخلية النائمة ليصبح نشط لا يتوقف عن دور السمسار الحقوقي الوسيط بين بؤر الفوضى في الداخل ومراكز تشغيلها فى الخارج المتصلة بعناصر الجماعة الإرهابية الهاربين مادام يحصل على مقابل ما يفعل بالدولار.