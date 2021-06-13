«أعمال شغب».. طرد أعضاء من الكنيست خلال جلسة تنصيب الحكومة الجديدة (فيديو)

وقعت أحداث شغب خلال بداية جلسة الكنيست للتصويت على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وهتفت أحزاب اليمين ضد نفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا الإسرائيلي، والرئيس المنتظر للحكومة الإسرائيلية الجديدة، خلال بدئه كلمته.

طرد أعضاء اليمين من جلسة الكنيست لتنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وهاجم أعضاء الكنيست من اليمين، نفتالي بينيت، وهتفوا بأنه محتال ويكذب بشأن تعهداته.

وقررت هيئة الكنيست استبعاد بتسلئيل سموتريتش، رئيس الصهيونية الدينية، وميشال وأوريت شروك، أعضاء الكنيست، من الجلسة، وإخراجهم.

بينيت يتحدث عن خطة الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وأكد بينيت أن حكومته ستبدأ عملها بمواجهة المشروع النووي الإيراني، وهو التهديد الأكبر لإسرائيل، موضحا أن سيعمل على زيادة قدرة تل أبيب الدفاعية لأن التهديدات الأمنية لم تتوقف.

وأشار إلى أن 15% من القوى العاملة في إسرائيل ستكون في قطاع التكنولوجيا وسينخفض معدل البطالة.

بينيت يوجه حديثه لنتنياهو وزوجته سارة

وقال بينيت، في جلسة التصويت على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الـ36، إنه رغم عدم اتفاقه مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي وزعيم حزب الليكود، وكذلك زوجته سارة، إلا أن الاثنين ضحيا كثيرًا من أجل إسرائيل.

وتابع: "بنيامين وسارة نتنياهو.. لم نتفق دائما، لكن كلاكما ضحى كثيرا بشكل شخصي لخدمة الإسرائيليين".

تفاصيل جلسة الكنيست لتنصيب حكومة تغيير

ويحضر جلسة التصويت على تنصيب حكومة التغيير الإسرائيلية كل من رءوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي الحالي، وإستر حايوت رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، بينما لم يتم تأكيد حضور نتنياهو هذه الفعاليات.

ويلقي رؤساء الائتلاف الحكومي الجديد، وكذلك قادة الاحزاب الإسرائيلية، كلمات أمام الجلسة العامة للكنيست.

وتتكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة من 28 وزيرًا، وستكون أول حكومة تضم عددًا كبيرًا من النساء، مقابل 34 وزيرًا في حكومة نتنياهو، كما أن "حكومة التغيير" تنص على اتفاق تناوب لرئاستها، يكون بينيت هو الأول فيه حتى أغسطس 2023، ويليه لابيد الذي سيكون وزيرًا للخارجية أولًا، وبعدها رئيسًا للوزراء حتى عام 2025.

ويضم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد 25 نائبًا من أحزاب الوسط، و19 نائبًا من تيار اليمين، و13 نائبًا من تيار اليسار، بالإضافة إلى أربعة نواب عرب.

