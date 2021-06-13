«ڤاليو» للتمويل الاستهلاكي تحصد جائزة «أفضل منصة لحلول التقسيط» من Entrepreneur Middle East

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة في خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، عن حصولها على جائزة "أفضل منصة لحلول التقسيط" وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز "Leaders in Fintech Awards 2021" والذي نظمته مجلة رواد الأعمال "Entrepreneur Middle East" التابعة لمؤسسة بي إن سي للنشر في العاشر من شهر يونيو الجاري بفندق سوفيتيل ذا أوبليسك بدُبي.

ويأتي حصول شركة «ڤاليو» على هذه الجائزة تقديرًا للإنجازات المحققة ومسيرة النمو المميزة منذ نشأتها، حيث بلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من 170 ألف مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 400 ألف عملية بقيمة إجمالية تربو على 2 مليار جنيه مصري وهو نمو بمقدار ثلاثة أضعاف خلال عام 2020 وارتفاع بنسبة 200% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2021.

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بحصول شركة «ڤاليو» على جائزة "أفضل منصة لحلول التقسيط" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة Entrepreneur Middle East، وهي بمثابة شهادة على قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو العديدة التي تنبض بها الأسواق خلال الفترة الماضية في قطاع التسوق عبر الإنترنت، ولا سيما تلك التي طرحتها عمليات الإغلاق خلال عام 2020 في مواجهة جائحة COVID 19. كما عبّر حسونة عن سعادته بالأداء القوي والإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، ومن بينها توسع فريق العمل وباقة الخدمات المقدمة وكذلك ارتفاع الإيرادات، فضلًا عن ترسيخ مكانة الشركة كأفضل مزود لحلول تكنولوجيا الخدمات المالية للتمويل الاستهلاكي. وأشار إلى أن قدرة الشركة على التأقلم مع كافة المتغيرات والتحديات التي تحيط بأعمالها فضلًا عن الدراية العميقة بمقومات السوق سوف تساهم في دفع الشركة إلى المضي قدمًا في تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن «ڤاليو» ستواصل الالتزام بالمعايير التي ستعزز من قدرتها على تنفيذ المزيد من التوسعات فضلًا عن ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري. وعبّر حسونة عن اعتزازه بالتنوع الكبير الذي شهدته باقة المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس والتي تهدف إلى تزويد العملاء بالخدمات التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.

وفي ظل التطورات المتزايدة التي تشهدها الحلول الرقمية بين مختلف قواعد المستهلكين، أصبح المجال مفتوحًا أكثر من أي وقت مضى أمام مزودي الحلول المالية عبر الإنترنت لاستكشاف المزيد من الأدوات التي تساهم في الوصول إلى عدد أكبر من العملاء من مختلف شرائح وفئات المجتمع الذين لم يكن متاح لهم فرص التمويل من قبل.

ولا يقتصر الأمر على المدفوعات الإلكترونية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية لأي مؤسسة تمويل تعتمد على الحلول الرقمية، فمن الضروري إدراك أهمية تقديم الخدمات المالية المتكاملة حيث ينبض السوق بالعديد من الفرص لتقديم منصات شاملة. وفي الوقت نفسه، تشهد القواعد التنظيمية والرقابية تطورات مستمرة تضمن الشفافية والكفاءة لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في المستقبل، والتي بدورها تحمي حقوق المستهلك وتساهم في تعزيز الشمول المالي.

ومن جانبه، قال وسام يوناني الرئيس التنفيذي لشركة بي إن سي للنشر إن حصول شركة «ڤاليو» على هذه الجائزة جاء بعد بحث طويل عن الشركات التي تركت أثرًا ملحوظًاً في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما وضعها في طليعة مزودي حلول تكنولوجيا الخدمات المالية بالمنطقة، وذلك لقدرتها على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط بكل فاعلية للاستجابة لاحتياجات المستهلكين دائمة التغيير. وعبّر يوناني عن سعادته بمنح هذه الجائزة لشركة «ڤاليو» تقديرًا لإسهاماتها الفعالة في هذا القطاع الواعد، معربًا عن تطلعاته بأن تكون هذه مجرد خطوة أولى نحو التوسع في تقديم الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي من خلال الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن المنصة الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية للبيع بالتقسيط «ڤاليو» حصدت "جائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2019" خلال احتفالية جوائز Terrapin Seamless Awards، وهي احتفالية الجوائز الرائدة في مجال المدفوعات والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، وكذلك "جائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في مصر لعام 2020" خلال احتفالية جوائز Global Banking and Finance Awards من مجلة The European، فضلًا عن "جائزة أفضل مقدم لخدمات الدفع الخاصة بمنصات التجارة الإلكترونية خلال مؤتمر E-Commerce لعام 2019".

ومنذ ذلك الحين، ساهمت «ڤاليو» في تعزيز قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، حيث شهدت نمو إيراداتها بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 56 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، كما واصلت تعزيز باقة خدمات التجارة الإلكترونية التي تقدمها خلال العام الحالي، فقد قامت بطرح منصة التسوق عبر الإنترنت "Shop’it"، وهو متجر للتسوق الإلكتروني يشمل العديد من المنتجات المتنوعة.