«ربنا بيحبك».. رواد السوشيال ميديا يدعمون ميار الببلاوي في رحلة علاجها

حالة من الفزع سيطرت على روّاد السوشيال ميديا خاصًة من متابعي وجمهور الفنانة ميار الببلاوي، بعدما نشرت ابنتها صورة لها بعد خروجها من غرفة العمليات وإجراءها عملية جراحية، وكتبت على الصورة التي نشرتها عبر الحساب الرسمي لـ"ببلاوي" من خلال "فيسبوك" قائلًة: "الحمد لله ماما طلعت من العملية حالًا وبطمنكوا بجد إنى جنبها، وهى خارجة من عملية دى نعمه شكرًا يارب".

وتفاعل الكثير من جمهور الفنانة ميار الببلاوي عبر السوشيال ميديا، ودعا لها الكثير بالعودة دون أي آثار جانبية ناتجة عن العملية الجراحية التي أجرتها، متمنين لها دوام الصحة والعافية.

وكتبت عبير شبانة من روّاد العالم الافتراضي قائلًة: "طهور إن شاء الله يا حبيبتي.. انتي قوية وربنا بيحبك.. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه"، وجاء تعليق آخر من حساب يدعى ميرفت فخري قائلًة: "ألف مليون سلامة علي ماما شفاها الله وعافاها شفاء لا يغادر سقما يارب"، وعلق أحمد شاهين من متابعي الفنانة ميار الببلاوي: "ربنا يشفيها ويعافيها ويتم شفاها على خير شفاء عاجل غير آجل شفاء لا يغادر سقما اللهم آمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

يُجدر الإشارة إلى أنه في مطلع العام الحالي سافرت الفنانة ميار الببلاوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاج، في مدينة دالاس بولاية تكساس، لمتابعة الحالة الصحية مع الطبيب المعالج لها، خاصًة بعد ظهور عليها بعض الآلام في أرجلها، وأكد الأطباء أنها بوادر حدوث جلطة أدت إلى دخولها في غيبوبة كاملة.

دخلت الفنانة ميار الببلاوي على إثر هذه الغيبوبة إلى العناية المركزة، وظلت بها أكثر من 17 يومًا، وعلقت بسبب هذه الجلطة دعامة، حتى وصلت إلى مرحلة التعافي، وقرر وقتها الطبيب المعالج منعها من السفر لخطورته على صحتها، لما سيسببه الطيران لها من مضاعفات.