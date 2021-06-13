الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء إصلاح كسر خط مياه أمام دوران مدخل قرية بني هارون ببني سويف

إصلاح كسر بخط مياه
إصلاح كسر بخط مياه

تابع الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، اليوم، مع مسؤولى إدارة الأزمات والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب، الإجراءات التي تمت بشأن أعمال إصلاح كسر بخط مياه بمحيط دوران "صينية" مدخل قرية بني هارون مركز بني سويف، بسبب أعمال حفر خاصة بخط الغاز الطبيعي المتجه إلى أهناسيا الخصراء.

وأوضح اللواء وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي أغلقت المياه عن الخط المذكور والدفع بسيارات لسحب المياه وتوجيه طافم فني وعمال للموقع وتم إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه فضلاً عن قيام الوحدة المحلية ومشروع النظافة برفع مخلفات أعمال الإصلاح.

مياه الشرب بني سويف سيارات محافظ بني سويف مدينة بنى سويف رفع مخلفات

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