إزالة 24 حالة تعد على نهر النيل بجزيرة جبل الطير في سمالوط

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، 24 حالة تعد على نهر النيل خلال حملة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وقال اللواء أركان حرب وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط، إن الوحدة المحلية نظمت حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، تمكنت من إزالة 24 حالة تعد على نهر النيل بجزيرة جبل الطير التابعة لقرية بني خالد، على مساحة 965 متر طولي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

إزالة تعديات علي النيل بسمالوط

إزالة تعديات علي النيل بسمالوط