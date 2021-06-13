الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 24 حالة تعد على نهر النيل بجزيرة جبل الطير في سمالوط

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي النيل

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، 24 حالة تعد على نهر النيل خلال حملة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين. 

وقال اللواء أركان حرب وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط، إن الوحدة المحلية نظمت حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، تمكنت من إزالة 24 حالة تعد على نهر النيل  بجزيرة جبل الطير التابعة لقرية بني خالد، على مساحة 965 متر طولي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

إزالة تعديات علي النيل بسمالوط
إزالة تعديات علي النيل بسمالوط
إزالة تعديات علي النيل بسمالوط
إزالة تعديات علي النيل بسمالوط
إزالة تعديات علي نهر النيل بسمالوط
إزالة تعديات علي نهر النيل بسمالوط
المنيا إزالة تعديات علي النيل جزيرة جبل الطير مركز سمالوط اللواء وليد المعداوي

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل 3 قرارات من إدارة تنفيذ الأحكام بجنوب القاهرة بشأن «شقة الزمالك» (صور)

«دولا خلاصة مصر يا ولدي».. «الدستور» تحاور بناة طرق «الجمهورية الجديدة»

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

مصر لـ مجلس الأمن: سد النهضة «كارثي».. وملتزمون بدعم تنمية دول حوض النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة: أعمل على التطبيع مع مزيد من الدول العربية

رئيس حكومة التغيير الإسرائيلية الجديدة: نتنياهو وزوجته سارة ضحيا كثيرا

«أعمال شغب».. طرد أعضاء من الكنيست خلال جلسة تنصيب الحكومة الجديدة (فيديو)