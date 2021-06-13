الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم تصدر عددًا جديدًا من «جسور»

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم العدد الجديد من نشرة (جسور)، الذي يناقش عددا من القضايا والمسائل المتصلة بمفهوم التنمية المستدامة، وكيف كانت الشريعة الإسلامية سبَّاقة بقضية الاستخلاف في الأرض، وما يلزمها من تنمية وما يواجهها من تحديات تحتاج إلى وضع الحلول لها.
ويستعرض العدد كيف واكب فقهاء الإسلام وعلماؤه مستجدات العصر، ووضعوا حلولا شافية ومصيرية لقضايا، مثل تلوث البيئة والحفاظ عليها والقضاء على الفقر والأمية والقضاء على مظاهر العبودية الحديثة، وما يتضمنها من العمل القسري وزواج القصر وغيرها من القضايا المهمة.
وفي العدد الجديد من "جسور".

 تناول فريق التحرير نظرة الإسلام وعلمائه إلى قضايا التنمية المستدامة، كما عرض لبعض الحلول التي تناولها الفقهاء لتطبيق هذه المبادئ المهمة التي تحقق معنى استخلاف الإنسان في الأرض وتصون كرامته.
وفي سياق متصل، يعرض العدد في باب "عالم الإفتاء" جولة إخبارية حول أهم مستجدات الإفتاء في المؤسسات الرسمية حول العالم.. أما في باب "المؤشر العالمي للفتوى"، فيتناول العدد تحليلا مهما للمؤشر حول فتاوى الألعاب الإلكترونية والعملات الرقمية، حيث يكشف المؤشر العالمي للفتوى عن كيفية دعم الفتوى لأسس التنمية المستدامة ودور الشريعة الإسلامية في تعزيز المفاهيم الصحيحة التي تُؤسس لبناء عالم أمن ومستقر يسود فيه العدل والسلام، والكشف عن أبرز الفتاوى التي تهدف للمحافظة على الإنسان وحماية المجتمع وموارده من أي أذى.
ويتناول باب "رؤى إفتائية" قضية التوعية بالحفاظ على المياه من الإهدار والتلوث، وما وضعته الشريعة الإسلامية وتشريعها من أحكام وآداب للتعامل السليم مع الماء وحفظه من الإهدار والتلوث، وهذه سمة بارزة في نصوص الكتاب والسنة وأحكام الفقهاء المستنبطة منها.. فيما يناقش باب "فتوى أسهمت في حل مشكلة" حكم استعمال مياه الصرف المعالجة والاستفادة من مخلفات التنقية، وموقف الفقه الإسلامي من ذلك.
ويعرض باب "مراجع إفتائية" كتاب "المساواة الإنسانية في الإسلام" للإمام الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إذ تعد المساواة أحد مبادئ التنمية المستدامة، ويتمحور الكتاب حول أهم مظاهر ومعالم المساواة الإنسانية في الإسلام، حيث يستعرض المؤلف تلك المظاهر من جوانب مختلفة، مبرزًا قيم العدل والمساواة في التشريعات الربانية من جهة، ومن جهة أخرى مفندًا الشبه التي أثارها المستشرقون وأذنابهم تصريحًا أو تلميحًا.
ويبين الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في مقاله باللغتين العربية والإنجليزية تحت عنوان (دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة)، كيف جعلت المؤسسات القائمة على أمر الفتوى في عالمنا الإسلامي من تحقيق متطلبات التنمية المستدامة معيارًا من المعايير الأساسية الواجب توافرها ومراعاتها فيما يصدر عنها من فتاوى.
ويكتب هاني ضوة نائب المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية مقالًا جديدًا بعنوان (العبودية الحديثة وموقف الإسلام منها)، يتناول فيه العديد من مظاهر العبودية الحديثة التي فرضتها تطورات العصر، مثل زواج القصر وعمالة الأطفال، وغيرها مع ذكر الأسباب التي أدت إليها.. ويشمل العدد جولة في أخبار العالم الإفتائي باللغة الإنجليزية.

دور الإفتاء الإفتاء في العالم هيئات الإفتاء في العالم جسور التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل 3 قرارات من إدارة تنفيذ الاحكام بجنوب القاهرة بشأن «شقة الزمالك» (صور)

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

مصر لـ مجلس الأمن: سد النهضة «كارثي».. وملتزمون بدعم تنمية دول حوض النيل

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة: أعمل على التطبيع مع مزيد من الدول العربية

رئيس حكومة التغيير الإسرائيلية الجديدة: نتنياهو وزوجته سارة ضحيا كثيرا

«أعمال شغب».. طرد أعضاء من الكنيست خلال جلسة تنصيب الحكومة الجديدة (فيديو)