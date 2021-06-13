الأحد 13 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التضامن»: تكريم أبطال المنتخب القومي لمتحدي الإعاقة ومتطوعي «بينا»

وزير الرياضة
وزير الرياضة

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم، يشاركها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أبطال المنتخب القومي لمتحدي الإعاقة في الألعاب البارالمبية وكذلك متطوعي مبادرة "بينا" من الفريق الذهبي لأبناء الوزارة من دور الرعاية بمقر الوزارة بالعجوزة.

وأعربت نيفين القباج، عن سعادتها بمشاركة وزارة الشباب والرياضة والمجتمع المدني والتي نستهدف تحقيق رؤية القيادة السياسية بدعم المواطنين من متحدي الإعاقة.

ووجهت القباج رسالة للمتطوعين بأنهم قاطرة الوعى والمعرفة خاصة خلال المرحلة المقبلة ليعم خيرهم ونشاطهم في المناطق الأولى بالرعاية بالمجتمعات الريفية والمناطق العشوائية، مشيرة إلى أن الشباب هم الركيزة والعصب الأساسي للنظام التطوعي في مصر، مضيفة أن قانون الجمعيات جاء أيضا ليدعم التطوع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحضوره حفل تكريم متطوعي مبادرة "بينا" من الفريق الذهبي لأبناء وزارة التضامن الاجتماعي من دور الرعاية، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من أبناء مصر من ذوي الهمم الذين يحققون العديد من الإنجازات في البطولات الرياضية الدولية.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في احتفالية يوم اليتيم أن وزارة الشباب والرياضة ستقوم بتوزيع كروت مجانية تسلم للنشء والشباب من أبنائها الأيتام تسمح لهم بارتياد مراكز الشباب في أنحاء الجمهورية وممارسة مختلف الأنشطة مجاناً ودون أي مقابل، من أجل تشجيع أبنائنا لممارسة الرياضة.

وجاء هذا اللقاء بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الذى نفذته الوزارة تحت عنوان (اتطوع معانا) ضمن مبادرة بينا والذى استهدف الأبناء والبنات بدور الرعاية الاجتماعية فى المرحلة العمرية من 11 عاما فيما فوق والذى أسفر عن تدريب 103 ولد وبنت من أبناء دور الرعاية على المهارات الأساسية للتطوع وفهم حقوق وواجبات المتطوع وصفات المتطوع الفعال.

ويعد اللقاء بين الفريق الذهبي لمبادرة بينا والأبطال من ذوى الهمم أبطال الاولمبياد البارالمبية تجربة فريدة للدمج المجتمعي للأبناء والتعرف على نماذج مجتمعية ناجحة تحدت الصعاب وكذلك تقديم الدعم النفسي للأبطال من أبنائنا قبل سفرهم للمشاركة في بطولة العالم بطوكيو في يوليو 2021م.

الشباب والرياضة الدكتور مصطفى مدبولي البنات متحدى الاعاقة المجتمع المدنى

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