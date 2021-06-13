تسليم 1469رأس ماشية للشباب والأسر المعيلة والأولى بالرعاية في الغربية

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأحد، أنه تم تسليم 1469 رأس ماشية للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بدعم من جمعية الأورمان، وذلك لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت المديرية، أنه مع تسليم رؤوس المواشي يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث يتم صرف مبلغ شهرى كمقابل تغذية يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية، وأن المواشي تكون للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل بمراكز المحافظة، ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والمديرية والطب البيطري بالغربية، من خلال قواعد بيانات تمكن من الوصول للمستفيدين بسرعة وفي سهولة ويسر .

وثمنت المديرية، الجهد المبذول المقدمة من المجتمع المدني وعلى رأسهم الأورمان للحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالمحافظة تفعيلًا لتوجيهات الدولة في إطار المبادرات مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة وغيرها من المبادرات التي تستهدف المواطن البسيط وتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية.

يأتي ذلك فى إطار خطة محافظة الغربيه ، وتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية، في القري والعزب والنجوع وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأكد محافظ الغربيه على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيراً إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة"، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية ، وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية فى المحافظة طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمراعاه محدود الدخل والعمل على حل جميع مشاكلة والوصول غليه.