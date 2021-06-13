رئيس حكومة التغيير الإسرائيلية الجديدة: نتنياهو وزوجته سارة ضحيا كثيرا

ألقى نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا الإسرائيلي، ورئيس الوزراء المنتظر للحكومة الإسرائيلية الجديدة، كلمة أمام الكنيست، في جلسة التصويت على حكومة التغيير.

وبدأت، منذ قليل، جلسة الكنيست الإسرائيلي للتصويت على تنصيب "حكومة تغيير" الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

بينيت يوجه حديثه لنتنياهو وزوجته سارة



وقال بينيت، في جلسة تنصيب الحكومة الإسرائيلية الـ 36، إنه رغم عدم اتفاقه مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي وزعيم حزب الليكود، وكذلك زوجته سارة، إلا أن الاثنين ضحوا كثيرًا من أجل إسرائيل.

وتابع: "بنيامين وسارة نتنياهو.. لم نتفق دائما، لكن كلاكما ضحى كثيرا بشكل شخصي لخدمة الإسرائيليين".

وأكد بينيت أن عدم وجود ميزانية لإسرائيل حتى الوقت الحالي لهذا العام جاء بسبب وجود خلافات و انقسامات عميقة يجب حلها.

تفاصيل جلسة الكنيست لتنصيب حكومة تغيير

ويحضر جلسة التصويت على تنصيب حكومة التغيير الإسرائيلية كل من رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي الحالي، وإستر حايوت رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، بينما لم يتم تأكيد حضور نتنياهو، لهذه الفعاليات.

ويلقي رؤساء الائتلاف الحكومي الجديد، وكذلك قادة الاحزاب الإسرائيلية، كلمات أمام الجلسة العامة للكنيست.

وتتكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة من 28 وزيرًا، وستكون أول حكومة تضم عددًا كبيرًا من النساء، مقابل 34 وزيرًا في حكومة نتنياهو، كما أن "حكومة التغيير" تنص على اتفاق تناوب لرئاستها، يكون بينيت هو الأول فيه حتى أغسطس 2023، ويليه لابيد الذي سيكون وزيرًا للخارجية أولًا، وبعدها رئيسًا للوزراء حتى عام 2025.

ويضم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد 25 نائبًا من أحزاب الوسط، و19 نائبًا من تيار اليمين، و13 نائبًا من تيار اليسار، بالإضافة إلى أربعة نواب عرب.