تأجيل محاكمة 6 سرقوا سيارة لحوم وخطف سائقها بالخليفة لـ 24 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، تأجيل محاكمة 6 متهمين بسرقة "سيارة لحوم" وخطف سائقها، لجلسة 24 يوليو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين حسنى محمد العالم، ومحمد بركات.

- تفاصيل الواقعة

وأوضحت الأوراق أن المتهمين هم " أ.ي"، و "س.ع"، و " إ.ن"، و" إ.ن"، و "ع.ع"، و" ت.س"، وأسندت النيابة للمتهمين من الأول للخامس، تهمة سرقة المنقولات مواد غذائية "لحوم" والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، من المجنى عليهم وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم، بأن اعترضوا طريقهم حال سيرهم بالطريق العام، مهددين إياهم بالإيذاء، ومتعدين على المجنى عليه الأول بالضرب، محدثين به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، قاصدين الاستيلاء على المنقولات، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم وبث الرعب فى أنفسهم، بالغين من ذلك مقصدهم وإتمام جريمتهم على النحو المبيت بالتحقيقات.

- خطف أحد المجني عليهم

كما قام المتهمين بخطف أحد المجنى عليهم، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن على إثر خلافات سابقة بينهم اتفقوا جميعاً على ذلك، وما أن حددوا مكانه خلال قيادته للسيارة محل الاتهام الأول، وتوجهوا صوب المجنى عليه وتعدوا عليه بالضرب واقتدوه عنوة إلى السيارة قيادتهم، مانعين حركته واستغاثته وذهبوا به إلى أحد الأماكن النائية بعيداً عن ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، فيما قام المتهم السادس بإخفاء المنقولات المسروقة محل الاتهام الأول، مع علمه بأنها من متحصلات من جناية سرقة.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الخليفة، أن تحرياته أكدت صحة الواقعة من قيام المتهمين من الأول حتى الخامس بسرقة المنقولات المحملة على سيارة استقلال المجنى عليهم كرهاً عنهم، والاعتداء على المجنى عليه الأول وخطفه، كما قام المتهم السادس بإخفاء المسروقات مع علمه بسرقتها.