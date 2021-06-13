حزب الغد يدشن حملة توعية بإنجازات الرئيس خلال 7 سنوات

دشنت اللجنة الإعلامية بحزب الغد حملة توعية موسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بكل ما تم إنجازه اعتبارا من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021.

وصرح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، في بيان له، بأن الحملة تستهدف التعريف بالانجازات المبهرة التى نجح الرئيس فى انجازها خلال سبع سنوات، فى جميع مجالات التنمية المختلفة.

وأضاف" موسى" أن حملة حزب الغد تستهدف الرد على المشككين ومروجى الاحباط ومستهدفى النيل من عزيمة المصريين وضرب الاستقرار الذى تنعم به البلاد.

وأشار "موسى" إلى أن الحملة ستوصف آليات عديدة لتسويقها، حيث ستكون عبر الصفحة الرسمية للحزب على فيس بوك والصفحات الشخصية لكل اعضاء الحزب وعبر موقع الغد الإلكترونى وبوابة الغد الإلكترونية، بالإضافة إلى قناة الحزب على اليوتيوب.

وأكد "موسى" أنه رغم عظم التحديات وضخامة المسؤولية ورغم التصدى لمعركة الارهاب طوال تلك الفترة العصيبة، ورغم الظروف العالمية القاسية التى تسبب فيها انتشار فيرس كوفيد 19، الا ان القائد نجح نجاحا ابهر الجميع وفاق توقعاتنا جميعا، وتوقعات كل المراقبين وانجز انجازات ضخمة فى شتى المجالات.

وعلى صعيد أخر، اكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد انه على مدار 3 سنوات من العمل الوطنى المنظم، نجحت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فى ان تجعل من نفسها كيانا وطنيا رصينا، قدم المثل والقدوة للعمل الوطنى بشكل منظم واحترافى رائد، لفت أنظار الجميع.

وأضاف "موسى" نجحت قيادات شباب الاحزاب المصريه والسياسيين فى ان يقدموا النموذج والمثل والقدوة فى تحمل المسؤليه الوطنيه وفى المشاركة الوطنية بشكل راقى ومسؤل ومحترف ومنظم ابهرنا جميعا.

وتابع: ولقد نجح الكيان فى افراز قيادات شابه وطنيه مؤهله للانخراط فى العمل الوطنى على الارض ، ضمن السلطتين التنفيذية، والتشريعيه، فقد نجحت التنسيقيه فى ترشيح وتقديم العديد من اعضائها للدعم واستكمال بناء السلطتين وضخ دماء شابه مسؤلة متمكنة جديدة فيهما، حيث عملت التنسيقيه على تأهيل وتمكين الشباب من الجهوزيه الكاملة للمشاركة الوطنيه ودعم قدراتهم الوطنيه فى مختلف المجالات، هذا وقد شارك حزبنا بقيادات شابه فى خمسة لجان من لجان التنسيقيه، كما ساهم حزبنا عن طريق ممثليه بالتنسيقيه فى عرض الرؤى الحزبيه لمختلف لجانه.