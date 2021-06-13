بعد تهريبه.. تفاصيل ضبط طفل «فويس كيدز» لضربه زميله بمفتاح سيارة بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي من ضبط الطفل “ م. ع ” نجم برنامج "فويس كيدز"، المتهم بالاعتداء على طفل اخر و غرس مفتاح سيارة في رأسه بحلوان.

وكشف مصدر أمني أن والد الطفل يعمل مدير بأحد الأندية الرياضية، و قام بتهريب ابنه المتهم عقب ارتكاب الواقعة، وقام رجال مباحث قسم شرطة حلوان بتتبع المتهم وإعداد عدة أمكنة حتى تمكنوا من القبض عليه، وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تجري تحريات في واقعة أقدام طفل علي طعن آخر بمفتاح سيارة فى راسه بمنطقة حلوان.

- تفاصيل الواقعة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تداولوا صورا لطفل عمره حوالي 15 سنة، وبراسة مفتاح سيارة مغروس، وقال نشطاء مواقع التواصل أن المتهم طفل آخر بغرس المفتاح في رأس زميله، مضيفين أن الطفل المتهم كان عضوا في فرقة غنائية خاصة بالأطفال، فيما قال مصدر مقرب من أسرة الطفل المجنى عليه انهم حرروا محضر ضد المتهم.

وبأخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطفل المتهم، و تحرير محضر بالواقعة و إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.