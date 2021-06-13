الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد تهريبه.. تفاصيل ضبط طفل «فويس كيدز» لضربه زميله بمفتاح سيارة بحلوان

أشعه الطفل المصاب
أشعه الطفل المصاب

تمكن رجال مباحث حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي من ضبط الطفل “ م. ع ” نجم برنامج  "فويس كيدز"،  المتهم بالاعتداء على طفل اخر و غرس مفتاح سيارة في رأسه بحلوان.

وكشف مصدر أمني أن والد الطفل يعمل مدير بأحد الأندية الرياضية، و قام بتهريب ابنه المتهم عقب ارتكاب الواقعة، وقام رجال مباحث قسم شرطة حلوان بتتبع المتهم وإعداد عدة أمكنة حتى تمكنوا من القبض عليه، وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تجري تحريات في واقعة أقدام طفل علي طعن آخر بمفتاح سيارة فى راسه بمنطقة حلوان.

-  تفاصيل الواقعة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تداولوا صورا لطفل عمره حوالي 15 سنة، وبراسة مفتاح سيارة مغروس، وقال نشطاء مواقع التواصل أن المتهم طفل آخر بغرس المفتاح في رأس زميله، مضيفين أن الطفل المتهم كان عضوا في فرقة غنائية خاصة بالأطفال، فيما قال مصدر مقرب من أسرة الطفل المجنى عليه انهم حرروا محضر ضد المتهم.

وبأخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطفل المتهم، و تحرير محضر بالواقعة و إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

فويس كيدز طفل ضرب مفتاح سيارة حلوان

الأكثر قراءة

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

تفاصيل 3 قرارات من إدارة تنفيذ الاحكام بجنوب القاهرة بشأن «شقة الزمالك» (صور)

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

مصر لـ مجلس الأمن: سد النهضة «كارثي».. وملتزمون بدعم تنمية دول حوض النيل

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة: أعمل على التطبيع مع مزيد من الدول العربية

رئيس حكومة التغيير الإسرائيلية الجديدة: نتنياهو وزوجته سارة ضحيا كثيرا

«أعمال شغب».. طرد أعضاء من الكنيست خلال جلسة تنصيب الحكومة الجديدة (فيديو)