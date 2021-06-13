وزير التنمية المحلية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الغربية والوادي الجديد

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، توقيع بروتوكول تعاون بين طارق رحمي محافظ الغربية واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، ويقضي بتخصيص ٢٥٠٠ فدان لصالح محافظة الغربية ضمن المشروع القومي للجذب السكاني، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد.

وأكد اللواء شعراوي أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف جذب مزيد من السكان لاستصلاح وتعمير المحافظات غير المأهولة وتحقيق الاستفادة من خبرات المزارعين في المحافظات المزدحمة بالسكان في نطاق الوادي الضيق، مشيداً بتجربة محافظة الغربية كأولى المحافظات التي فتحت الطريق لباقي المحافظات لتعمير الصحراء والخروج من الوادي الضيق، موجهاً بالبدء الفوري في رفع كفاءة المنازل المخصصة للمزارعين بدعم مالي من وزارة التنمية المحلية يقدر بـ٢٠ مليون جنيه، داعياً لتعميم تلك التجربة في باقي المحافظات وتوفير كافة أوجه الدعم لتشجيع الجميع.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة أساسية لتخفيف التكدس السكاني في الغربية التي تعاني من عدم وجود ظهير صحراوي يسمح لها بالتمدد العمراني، مما ترتب عليه وجود كثير من التعديات على الأراضي الزراعية، كما يأتي هذا البروتوكول تنفيذاً لتوجيهات الدولة للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وخطوة تعويضية لمزارعي منشأة الأوقاف المتضررين من بناء مدينة طنطا الجديدة من خلال قيامهم باستصلاح أراضي قابلة للزراعة بالوادي الجديد والاستفادة من خبراتهم.