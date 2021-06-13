محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بقرية الوفاء

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية الوفاء بمركز سمالوط ، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى " أبو قرقاص ، ملوى ، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنية ، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) اللواء أ.ح وليد المعداوي رئيس مركز سمالوط ، المهندسة نجوي محمود رئيس منطقة كهرباء شمال المنيا، المهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، محمد بكر مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة .

قال محافظ المنيا، إن المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الوفاء ، تأتى في إطار تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، معربا عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

تابع المحافظ خلال جولته، أعمال رصف طريق قرية الاعتزاز - الوفاء بطول 8 كيلو وتنفذه وحدة الرصف بالمحافظة، ووجه المحافظ بإدراج كوبري قرية الوفاء ، الرابط بين قرية 2 بالصحراوي الغربي ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة .

كما تفقد المحافظ الاعمال الكهربائية الجاري تنفيذها حيث تم تركيب محول للكهرباء بالقرية وكذلك أعمال إنشاء مركز للشباب والاعمال الإنشائية بالوحدة البيطرية، بقرية الوفاء ، بتكلفة 3 مليون و 400 ألف ، وتنفذها وزارة الزراعة، حيث ستخدم حوالي 20 تابعًا ونجعًا.

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية .

قرية الوفاء بمركز سمالوط

تفقد أعمال التطوير بقرية الوفاء بمركز سمالوط

قرية الوفاء بمركز سمالوط

اللواء أسامة القاضي

قرية الوفاء بمركز سمالوط

قرية الوفاء بمركز سمالوط

اللواء أسامة القاضي

تفقد مشروعات حياة كريمة بسمالوط

قرية الوفاء بمركز سمالوط

قرية سمالوط