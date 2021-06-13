الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أطفال معهد الأورام يكرمون نائب رئيس جامعة أسيوط على دعمه ومساندته للمرضى

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على دور الجامعة الانسانى والخدمي وحرصها على المشاركة المجتمعية والإنسانية داخل المؤسسات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل تحقيق التنمية والتواصل مع تلك المؤسسات وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم وتقديم الدعم و المساندة وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.
وأشار إلى تقديم الدعم المعنوي والنفسي للمرضي والأطفال لمحاربة المرض و الانتصار عليه وتخطي الآلام.
جاء ذلك تعقيباَ على استقبال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أطفال معهد جنوب مصر للأورام و ذلك لتقديم درع  تذكاري و هدايا تذكارية له، عرفاناً بمجهوداته المتميزة وتقديراً له و لدعمه و مسانده المستمرة  لهم.
وذلك بحضور حمادة يوسف  مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بمعهد جنوب مصر للأورام و أحمد توفيق بإدارة العلاقات العامة بمعهد جنوب مصر للأورام و الطالب أحمد عصام نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط و الطالب احمد عبد الرحمن أمين اللجنة الاجتماعية العليا بجامعة أسيوط.
و خلال اللقاء رحب الدكتور شحاتة غريب بأطفال المعهد موجه الشكر على تلك أللفتة الإنسانية الطيبة و التي تحمل  الكثير من تقديره و سعادته بهذا التكريم ، مؤكداَ على  استمرار  إدارة الجامعة  في تحقيق استراتيجيها و مسئوليتها المجتمعية الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية وتقدم الدعم النفسي  والمعنوي ورفع الأعباء عن كافة المرضى  المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية و معهد جنوب مصر للأورام متمنياَ لهم الشفاء العاجل و دوام الصحة و العافية.

 

معهد جنوب مصر للأورام
معهد جنوب مصر للأورام
معهد جنوب مصر للأورام
معهد جنوب مصر للأورام
معهد جنوب مصر للأورام
معهد جنوب مصر للأورام
معهد جنوب مصر للأورام
معهد جنوب مصر للأورام
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