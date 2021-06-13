صحيفة: الصحة العالمية تحث الصين على التعاون مع التحقيق في أصل كورونا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الأحد، أن منظمة الصحة العالمية حثت الصين على التعاون في التحقيق الذي سيجرى لمعرفة أصل انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد نقاش تطرق له القادة في مجموعة السبع حول أسباب تفشي الفيروس.



ونقلت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - عن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس، قوله للصحفيين بعد مشاركته بالقمة عبر الفيديو، إنه" يأمل أن يكون هناك تعاون وشفافية أفضل عندما تبدأ المرحلة التالية من التحقيق في أصل الفيروس، وسنحتاج إلى التعاون من الجانب الصيني للعثور على أصله بعد صدور التقرير (بشأن التحقيق) .



وانتقدت حكومات عدة التحقيق الأولي حول أصل الفيروس، والذي خلص إلى أن تسرب الفيروس من مختبر في الصين أمر غير مرجح.



وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه الوكالات الاستخباراتية في بلاده بإجراء تحقيق أمريكي في أصول الفيروس ، حيث قال إن المخابرات الأمريكية ركزت على سيناريوهين في تحقيقاتها - ما إذا كان الفيروس التاجي جاء من اتصال بشري مع حيوان مصاب أو من حادث في معمل مخبري.



وخلص تقرير صادر عن مختبر حكومي أمريكي، إلى أن الفرضية التي تدعي أن الفيروس تسرب من مختبر صيني في ووهان معقولة وتستحق المزيد من التحقيق، وفقا لما نقلته "الصحيفة الأمريكية "، عن أشخاص مطلعين على الوثيقة السرية.