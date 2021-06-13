مستشارة بـ «الدستورية العليا»: تغير المناخ أصبح تحديا أكثر خطورة على التنمية المستدامة

قالت المستشارة شيرين فرهود، رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، اليوم الاحد، إن تغير المناخ أصبح يمثل تحديا أكثر خطورة وفقا لتقرير الأمم المتحدة، لافتة إلى انخفاض معدلات الملوثات في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، خلال الاجتماع الخامس رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التغيرات المناخية لها أخطار طبيعية وشردت الملايين، ويجب أن نولي اهتمام بالتنمية المستدامة وتغير المناخ والتحول للاقتصاد الأخضر، والرئيس السيسي سعى نحو تحقيق التنمية المستدامة وإرساء بيئة للشحن الكهربائي في مصر وتخطط الدولة لعمل محطات شحن الكهرباء في المحافظات خلال 3 سنوات.

كما شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، باليوم الثاني في ثاني جلسات اليوم الثاني بعنوان «تخضير الاقتصاد وإخلائه من الكربون»، كما شارك بالجلسة الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد الدولي للنمو الأخضر، والمستشارة شيرين فرهود، رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مصر، والدكتور سونج شول شين، الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور باكاري كانتي، المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

- الاقتصاد الأخضر مفتاح رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد الأخضر مفتاح رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في إفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا، و تابعت أن المؤسسات القوية وأطر الحوكمة والبيئة التشريعية هي متطلبات استباقية للانتقال السلس نحو الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، مؤكدة على الدور الذي لا غنى عنه للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية في أفريقيا في هذا الشأن.

وتناولت الدكتورة هالة السعيد، الحديث حول أربع نقاط رئيسية تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والاقتصاد الأخضر، وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، و تبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن، موضحة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ 3.4% عام 2021 بعد انخفاضه إلى 2.1% في 2020، موضحة أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية، فضلًا عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم.

وأضافت أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي هم مفتاح تحقيق النمو والرخاء في أفريقيا، موضحه أن القارة الإفريقية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز سياسات التكامل الإقليمي من خلال اعتماد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ في يناير 2021، فضلًا عن تنفيذ عددًا من المشروعات البنية التحتية الإقليمية في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في إفريقيا.