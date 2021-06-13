«تحديث الصناعة» يتعاون مع «بحوث الإلكترونيات» لتوطين الصناعات التكنولوجية

عقد مسؤولو مركز تحديث الصناعة اجتماعات مُنفصلة مع عدد من المسؤولين في معهد بحوث الإلكترونيات، لمناقشة التعاون بين المركز والمعهد الفترة المقبلة.

وناقشت الاجتماعات سبل استخدامات بطاريات الليثيوم للسيارات الكهربائية والمواتير والسكوتر، وتم الاتفاق على عمليات التشبيك مع القطاع الخاص لتطبيق أفكار استخدامات بطاريات الليثيوم.

كما تمت مناقشة الإمكانيات الفنية والتكنولوجية لجهاز محولات الطاقة الشمسية، والاتفاق على ارسال ملف فني خاص بالمنتج، بالإضافة الي أسماء الاختبارات التي يحتاج المنتج الحصول عليها حتى يتم تسويقه لدي شركات تجميع الخلايا الشمسية.

وبحث اجتماع آخر منفصل إعداد تقرير متكامل عن الرقائق الالكترونية وأشباه الموصلات يشمل تحليل للعرض والطلب على الصعيد العالمي، فضلا عن مقترحات مركز تحديث الصناعة بشأن توطين تصنيع الرقائق الالكترونية.

إنجازات مركز تحديث الصناعة:

- بلغ عدد الخدمات التي قدمها المركز للقطاع الصناعي خلال هذه الفترة نحو 11244 خدمة بتكلفة إجمالية 749 مليون و117 ألف جنيه، وقد تنوعت هذه الخدمات لتشمل: 5084 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2883 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و283 خدمة في مجال تحسين الإنتاجية و٥٦٥ خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و٨٣٦ خدمه في مجال الاقتصاد الأخضر و245 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1289 خدمة في مجال الاستشارات المالية و119 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية والصناعية.

- تضمنت أهم الأنشطة التي نفذها المركز:

• برنامج تنمية الموردين المحليين

• وإطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر: بلغ عدد المنشآت التي حصلت على العلامة 214 منشأة بإجمالي عقود 10 مليون جنيه

• التجهيز والإعداد للجناح المصري بمعرض إكسبو أستانا 2017، والمشاركة في تنظيم الجناح المصري المشارك في أسبوع التصميم بمدينة نيويورك (NY Design Week 2019).