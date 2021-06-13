تحرك برلماني لمكافحة حالات التحرش في وسائل النقل

استنكر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، لرجل يتحرش بطفل داخل قطار، والتي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها ليست الواقعه الأولى في وسائل النقل حيث كان يسبقها واقعه مترو الأنفاق.

وأشار النائب هشام الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أنه شهدت البلاد في الأونة الأخيرة من إرتفاع ملحوظ و غير مسبوق في معدلات التحرش الجنسي بالسيدات والفتيات بمختلف أشكاله وصوره سواء كان تحرش لفظي أو جسدي في مختلف الاماكن والتجمعات وعلى رأسها وسائل المواصلات والنقل العام.

وطالب عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة قانون التحرش في وسائل النقل العام،مما سيساهم بشكل كبير فى الحد من الظاهر التى يعانى منها المجتمع بجانب جزء التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفى المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش لظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبى هذه الأفعال.

وكان قد صرح النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، انه تقدم بطلب احاطة بشأن قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 بتاريخ 13 أبريل 2021 بشأن تواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية، وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها.

وتابع عضو مجلس النواب: والذي على إثره ألزم المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة ومنح المحافظون أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.