سفير مؤسسة السلام العالمي: حياة 20 مليون سوداني في خطر بسبب سد النهضة

قالت تيسير مصطفى، سفير مؤسسة السلام العالمي، من السودان، إننا لا نملك المعلومات التي تمكننا من حصر درجة المخاطر من سد النهضة الإثيوبي، وبالتالي لابد أن نستعد إلى أسوأ السيناريوهات، والسودان، فوق كل هذا، لا يملك خطط طوارئ واضحة، في حالة انهيار السد، وبالتالي فحياة ٢٠ مليون سوداني في خطر.

وأضافت أنه لهذا يجب وقف تشييد السد، لحين استكمال الدراسات البيئية والاجتماعية، والاقتصادية، للتأكد من سلامة الناس في البلاد، ودرء المخاطر التي يسببها السد.

وتابعت: بالعلم والمعرفة فقط، نضمن سلامة السد، وسلامة الناس، وازدهار الشعوب، فلا نتوقع ازدهار شعب على حساب دول وشعوب أخرى.

وأكدت أن حياة الناس وسلامتهم ليست مجالاً للتفاوض، فلابد من ضمان سلامة وحياة الناس قبل الدخول في أي عملية تفاوض.

ونظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عضو المبادرة الأفريقية "النيل من أجل السلام"، مؤتمرًا صحفيًا اليوم لعرض أنشطة البعثة الأفريقية لمبادرة "النيل من أجل السلام"، في مصر.

وتضم المؤسسة عددًا من منظمات المجتمع المدني الأفريقية وعددًا من الخبراء والأكاديميين العاملين في ملف المياه والسلم والأمن في أفريقيا، وذلك لتحويل نهر النيل إلى مصدر للسلام والتنمية لكافة دول حوض النيل بدلا من أن يكون سببًا محتملًا للصراعات، حيث تهدف المبادرة إلى حماية حياة الملايين وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لكافة الشعوب الأفريقية.

وأطلقت المبادرة الأفريقية وثيقتها التوجيهية "مياه أفريقيا للسلام-مبادرة المجتمع المدني:النيل من أجل السلام"، والتي طالبت بإعلاء قيم السلام والتعاون والوصول لاتفاق قانوني ملزم وشامل بين الدول المعنية، يحفظ حقوق جميع الشعوب.

ويتناول المؤتمر الصحفي عدة محاور أبرزها التعريف بشكل تفصيلي عن مبادرة النيل من أجل السلام، وعرض نتائج زيارة بعثة مبادرة النيل من أجل السلام في القاهرة، وعرض نتائج أنشطة أعضاء المبادرة في الدول الأفريقية، وعرض استراتيجية العمل والأنشطة المستقبلية للمبادرة.