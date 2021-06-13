تفاصيل لقاء وزيرة الصناعة مع سكرتير اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وإمكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك على هامش مشاركتهما بأعمال منتدى "وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل النمو" المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ.

شارك في اللقاء حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى وكل من محمد على مدير التجارة في السلع والمنافسة ايميلي نيجري مديرة التجارة في الخدمات والاستثمار بسكرتارية الاتفاقية.

وأكدت الوزيرة حرص مصر على استكمال دورها الفاعل في الاتفاقية حيث كانت مصر من أولى الدول الموقعة، مرورًا بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي، وكذا التأكيد على حرص مصر الكامل على تحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية.

وأشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتة إلى أن زيارة السكرتير العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لمصر مرتين خلال ٤ أشهر يعكس الدور المصري الكبير في تفعيل الاتفاقية.

وأوضحت أن المباحثات استعرضت =آخر التطورات الخاصة بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وكذا التحضير لاجتماع وزراء التجارة الأفارقة المزمع عقده خلال شهر يوليو المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، والذى سيتناول آليات تفعيل التجارة في السلع بالإضافة الى موضوعات خاصة بتبنى بروتوكول خاص بتعزيز دور المرأة في التجارة وكذا آليات تسوية المدفوعات، لافتةً الى اهمية تفعيل الجهود الرامية لتعزيز استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاتفاقية.

وشددت على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء حيث تتابع الوزارة عن كثب بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية، مشيرة إلى استعداد الوزارة التام لتقديم كافة الخبرات الفنية والبشرية لسكرتارية الاتفاقية في مجال المعالجات التجارية وحماية المنافسة، التي تتميز فيهما مصر بخبرات كبيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية قيام الدول التي لم تصدق حتى حينه بالتصديق على الاتفاقية، وكذا الانتهاء من تعميم وثائق التجارة والمستندات المطلوبة على الجمارك والجهات المعنية بالدول الأفريقية حتى يتسنى بدء التطبيق .

ومن جانبه اكد وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن زيارته لمصر تعد الثانية فى أقل من ٤ أشهر حيث تأتي في اطار تقديره وتفهمه للجهود المصرية فى تفعيل الاتفاقية ، مشيرا الى ان الفترة الماضية شهدت تنفيذ برنامج عمل مكثف لمدة شهرين تضمن اجتماعات فنية في مجالات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والخدمات واستهدفت تفعيل الاتفاق بعد دخوله حيز النفاذ.

وذكر أن عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية يبلغ حتى الآن 38 دولة، لافتاً إلى أنه يقوم خلال المرحلة الحالية بجولات مكثفة بالدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية للقيام بالتوضيحات الفنية اللازمة حتى يتسنى لها التوقيع على الاتفاقية.

ونوه بأن هناك توصيات من قمة رؤساء الدول الافريقية بصياغة بروتوكول يشمل آليات خاصة بالمرأة و الشباب في التجاره الإفريقية، حيث سيتم تقديم المقترحات الخاصة بالبروتوكول خلال القمة المقبلة لرؤساء الدول.