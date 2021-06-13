الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال حملة أمنية في نجع حمادي

إزالة 8 منازل ومصادرة 20 سلاحا بينها 3 «جرينوف» في أبو حزام

اللواء علاء الدين
اللواء علاء الدين سليم

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت قري دائرة مركز نجع حمادي في محافظة قنا، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية وفرض السيطرة الأمنية. 

وأسفرت  الجهود عن استهداف قريتي " حمرا دوم ، أبو حزام " بدائرة المركز عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري  منها (3 رشاش جرينوف ، 17 بندقية آلية) بحوزة 20 متهم "من بينهم 15 لديهم معلومات جنائية "، وإزالة 8 منازل مخالفة صادر بشأنهم قرارات إزالة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 

 - عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

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