إنجازات الرئيس.. العجواني: 3 مدن صناعية و17 مجمع صناعي بعهد السيسي

أكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية الجهود التنموية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم، مشيرا إلى أنه استطاع خلال 7 سنوات تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات وخاصة في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.

وأوضح العجواني، في بيان صحفي اليوم، أن الصناعة الوطنية باتت تساهم في تلبية احتياجات المشروعات القومية، بفضل توجيهات ودعم الرئيس المستمر لقطاع الصناعة الذي أصبح عاملا رئيسيا فى جذب رجال الأعمال الأجانب للاستثمار فى السوق المصري.

وأشار العجواني، إلى أنه في عهد السيسي، تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة، و17 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه، كما ساهمت جهود الرئيس فى تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري.

ولفت إلى أنه تم على مدار 7 سنوات، منح تراخيص تشغيل لـ 48 ألف و989 منشأة، وموافقات لانشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 36% زيادة في قيمة الصادرات السلعية و11.8% انخفاضاً في قيمة الواردات و28% نسبة التحسن في عجز الميزان التجاري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2015.

أضاف العجواني، أنه تم أيضا انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاقية الميركسور، وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى، كما أن توقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا تعد أبرز إنجازات التجارة الخارجية المصرية خلال السنوات الـ 7 الماضية.

ونوه بأن أبرز التشريعات الصناعية الصادرة خلال الـ7 سنوات الماضية، تتمثل في إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد واللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي فى العقود الحكومية.

كما أن تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وتعميق التصنيع المحلي وتنمية سلاسل الموردين وتشجيع التوجه نحو الصناعة الخضراء أبرز المبادرات التي تم اطلاقها لانعاش الصناعة المصرية.

وأكد العجواني، أنه تم تخريج 85.6 ألف من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، وإصدار 4100 مواصفة قياسية مصرية جديدة، وإطلاق علامة حلال المصرية، وحصول مصر على الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد.