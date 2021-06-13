كندا: إعطاء 28.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه تم إعطاء إجمالي 28.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 395 ألفا و 485 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل 25 أسبوعا وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 1.41 مليون، كما تم تسجيل 25 ألفا و 883 حالة وفاة جراء الوباء حتى الآن.

ومر نحو عام و20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.