الأحد 13 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

«1204 قطع أثرية».. تعرف في سطور على مقتنيات شقة الزمالك

مقتنيات شقة الزمالك
مقتنيات شقة الزمالك

أثارت شقة الزمالك والتي عثر بها على أثار وكنوز من عصور قديمة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وصفها روادها بـ"مغارة علي بابا"، وبين إثبات صاحب الشقة ملكيته لهذه الآثار وبين فحص المحكمة، خرجت القرارات التي أثبتت أن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات، كما أفادت إدارة الأموال المستردة بعدم وجود حيازة قانونية، بحسب تقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وفي سياق ذلك، تستعرض "الدستور" مضبوطات شقة الزمالك.
-العثور على 1204 قطعة اثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي
-العثور على ٢٩٠٧ قطعة من الذهب سواء الاصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تخلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى. 
-تم العثور على عدد ( ۸ )لوحات خشبية  كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسية  ومعروضة في صالة ( Enharm ). 
-وتم العثور على عدد 787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي
- تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة انها تخص  مزادات تم عقدها في صالات  شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعة أثريه مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية 
-وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين انها مهربة من مصر بطريقة غير شرعية
-  تم استرداد ( 6 ) قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات  chrisies و( ۲ ) قطع أثرية كانت معروضة في صالة "bonhams" عام 2017.
-العثور على (۱۰۳) لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي. 
-العثور على (٧٠) لوحة وتعد من الأعمال التجارية.
- (١٠) لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق. 
-العثور على ٨٠٠ قطعة إكسسوار عالي القيمة

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