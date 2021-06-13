أسقف منفلوط يجري تعديلاً على موعد عظته الأسبوعية

أعلنت إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس، تعديل ميعاد العظة الأسبوعية للأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها ورئيس ديري الأمير تادرس الشطبي الشرقي والغربي بمنفلوط على قناة لوجوس لتصبح يوم الاثنين ٥:٣٠ مساءا والاعادة فجر الاربعاء ٣:٣٠ ص.

وكان قد شارك الأنبا ثاؤفيلوس الذي احتفل بثاني عام لسيامته في مطلع يونيو الجاري، في تدشين كنيسة الانبا توماس السائح بديره بالخطاطبة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الاباء الاساقفة.

هذا ويبدأ الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص اجتماعه الاسبوعي بدء من يوم 21 من يونيو الجاري تزامنا مع اول ايام صوم الرسل.

وكان قد صلي نيافة الأنبا يواقيم القداس الالهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الحيط. وألقي نيافته العظة بعنوان " الفرق بين سلام المسيح وسلام العالم" واشترك مع نيافته أباء كهنة الكنيسة، وجاء هذا بعد ان أحيا نيافة الأنبا يواقيم ذكري الأربعين للمتنيح القمص صرابامون ويصا كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر وزوجته تاسوني فيبي ونيس بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا واشترك مع نيافته القمص عبد المسيح السرياني شقيق المتنيح واباء كهنة إسنا.

وجدير بالذكر أن كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا هي الكنيسة التي تربي فيها القمص صرابامون وخدم فيها قبل الكهنوت.

وفي إطار مشابه صلي نيافة الحبر الجليل الأنبا تكلا قداس ذكري الأربعين للمتنيحة تاسوني فيلومينا وذلك علي مذبح القديس العظيم الأنبا كاراس السائح ، بمشاركة العديد من الآباء كهنة الإيبارشية، وكان قد كرم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا تكلا بالإجتماع العام أبنائه الطلبة التابعين لأدارة دشنا التعليمية و الذين حصلوا علي مراكز في المسابقة الثقافية التي سبق و أعدتها وزارة الدولة لشؤون التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية.