تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية لـ25 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق ثابت، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى، المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض، والمقيدة برقم 29369 لسنة 74ق والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية، ومنعه من مزاولة المهنة إلي جلسة 25 يوليو القادم للمذكرات الختامية.

وقال طارق محمود في دعواه المقامة منه ضد كل من اشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان، إن النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهرت فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوارا تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، و هو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في اعماله التي تمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له.

وطالب المحامي في دعواه بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

- دعوى ضد محمد رمضان تتهمه بالتهرب الضريبى

وفي سياق آخر ، كان المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ عاجل للمستشار النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد محمد رمضان، لإقراره بأنه يخفي أمواله بمنزله بقصد التهرب الضريبي، وذلك على سند من أن محمد رمضان نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) مقطع فيديو ورد فيه العديد الاعترافات، التي تشكل أركان جرائم عديدة بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب.

وتابع سمير صبري أنه جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي: «صحيت النهارده من النوم على تليفون من البنك بيقول الدولة تحفظت على فلوسك، ويقولوا لي عشان ماتحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قدر ما يحطوا في البنك نفس قدر ما بيسيبوا في بيوتهم».

وأكد «صبري» أن ما تداوله محمد رمضان يعتبر اعترافًا صريحًا منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يسأل عن مصدرها وما هي الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال، لكي يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال.