تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من «المهن التمثيلية» لـ25 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق ثابت، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض، والمقيدة برقم 29369 لسنة 74ق والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة، إلى جلسة 25 يوليو المقبل، لتقديم المذكرات الختامية.

وأضاف طارق محمود في دعواه المقامة منه ضد كل من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان، أن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهرت فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوارا تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، وهو ما ظهر واضحًا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للممثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له.

وجاء في الدعوى: "انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، يعتبر البلطجة والعنف نهجا له، وأن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى بها الشباب المصري".

وطالب محمود في دعواه بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

كان قد أعلن الفنان محمد رمضان، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، أنه تم التحفظ على أمواله.

وقال محمد رمضان في فيديو تم نشره على حسابة الشخصي، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من موظف في أحد البنوك لتبليغه بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكداً أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده.

وأضاف أن الشعبيين والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوه في البنك على قد ما بيسيبوا في بيوتهم، قائلاً:"مستورة الحمد لله".